Villarrasa (Huelva) cantará la Navidad con Cantores de Híspalis y una zambomba popular

Presentación de la campaña de Navidad en Villarrasa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Villarrasa vivirá una Navidad marcada por la música, la tradición y la participación ciudadana con una programación que tendrá como citas centrales una zambomba popular y un concierto de Cantores de Híspalis. Ambas actividades han sido presentadas en rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Diputación de Huelva.

En el acto han intervenido el diputado provincial Juan Daniel Romero; el alcalde de Villarrasa y diputado provincial, Arturo Alpresa; y los integrantes de Cantores de Híspalis Juani Calceteiro y Diego Benjumea. También han estado presentes las concejalas del Ayuntamiento de Villarrasa Estefanía Martín y Lorena Benítez, así como el guitarrista, David Soto, profesor de las Escuelas Municipales de Música de Villarrasa.

Durante su intervención, Juan Daniel Romero ha puesto en valor el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Villarrasa para ofrecer una programación navideña "llena de contenido cultural, folclórico y de ocio, pensada para que tanto la ciudadanía del municipio como quienes se acerquen desde otros puntos de la provincia puedan vivir la Navidad de una forma cercana y auténtica". El diputado ha animado a visitar Villarrasa durante el mes de diciembre y a participar en unas actividades que "llenan de vida el municipio".

Por su parte, el alcalde Arturo Alpresa ha destacado especialmente el concierto de Cantores de Híspalis, que tendrá lugar el próximo 23 de diciembre en la Plaza de España. "Es un auténtico privilegio poder contar con un concierto navideño de este nivel en un municipio como Villarrasa, de poco más de 2.100 habitantes, y además en una fecha tan especial, a las puertas de la Nochebuena", ha señalado, agradeciendo al grupo su disposición a actuar en el municipio.

Alpresa también ha subrayado la importancia de la zambomba popular que se celebrará el 19 de diciembre en el patio de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, con la participación de las escuelas municipales. "Es una actividad muy esperada, que nos permite reunirnos como pueblo, compartir nuestras tradiciones y mostrar el talento local en el cante, la guitarra, el baile y la música", ha explicado, recordando además el carácter simbólico del enclave y su vinculación con las fiestas patronales.

Desde Cantores de Híspalis, Juani Calceteiro y Diego Benjumea han destacado el carácter participativo del espectáculo navideño. Según han explicado, no se trata de un concierto al uso, sino de una propuesta pensada para que el público cante y forme parte activa del espectáculo, interpretando villancicos populares conocidos por todas las generaciones. Asimismo, han subrayado la especial vinculación del grupo con la provincia de Huelva y la "ilusión" que les hace actuar "cerca de casa", animando a acudir "en familia, desde los más pequeños hasta los mayores".

La programación navideña de Villarrasa se completa con talleres, actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos a lo largo del mes de diciembre, "consolidando al municipio como un punto de encuentro para disfrutar de la Navidad desde la tradición, la música y la convivencia".