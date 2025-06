Vox acusa al Gobierno y a la Junta de tratar a los agricultores del Condado de Huelva "como muñecos de trapo"

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este martes, que "tanto el Gobierno andaluz como el Ejecutivo central tratan a los agricultores del Condado como si fueran muñecos de trapo" a los que "van pasando de una administración a otra, jugando con ellos, mientras siguen recibiendo sanciones, multas millonarias e incluso penas de cárcel". "Ayer, el PP lo que vino a hacer es echar balones fuera y mandar a los agricultores al Gobierno de España", ha añadido.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Huelva, donde ha lamentado "la reacción del Partido Popular negándose a reactivar la proposición de ley para la regularización de las tierras de la Corona Norte del Condado de Huelva" y "limitándose a instar al Gobierno de España a que acelerase la convocatoria de esas ayudas", lo que, a su juicio, "no hace más que confirmar que Juanma Moreno no pinta absolutamente nada en las ayudas" y que "cuando hace seis meses dijo que no iba a dejar tirado a los agricultores, era una pura pantomima", ha indicado en una nota.

El portavoz de Vox en Andalucía ha insistido en que "hasta que las ayudas no lleguen a los agricultores, el Pacto de Doñana será un engaño, un fraude y una estafa" y que este es "el motivo por el que los agricultores del Condado dijeron ayer que se sienten abandonados y engañados por el Gobierno de Sánchez y por el Gobierno de Moreno".

"No en vano, hay que recordar que "las ayudas las ha cobrado todo el mundo, desde ayuntamientos hasta entidades sociales, pasando por universidades, menos los agricultores, que eran los destinatarios principales de este acuerdo", ha lamentado Gavira, para quien toda esta situación "no hace más que confirmar que el Gobierno de Sánchez, en connivencia con el PP-A, pretenden dar un palo a la agricultura de Huelva".

En este sentido, Manuel Gavira ha subrayado que la proposición de ley "que Vox presentó en solitario el 6 de octubre de 2022" es "el instrumento que tienen los agricultores del Condado de Huelva si quieren reanudar los trámites para la regularización de sus tierras", y la cual "reactivarán, con o sin el PP" puesto que "los agricultores ya se merecen una respuesta a una injusticia de la que ya se cumplen 11 años".

Una proposición de ley que trata de "aguas superficiales y de hacer las obras hídricas que PP y PSOE llevan años prometiendo y no ejecutan", ha dicho antes de señalar que "para el que vea algún fantasma, lo único que pretende es corregir la injusticia que sufrieron los agricultores del Condado, que va de aguas superficiales y que va de que en Huelva, de una vez por todas, se hagan las infraestructuras hidráulicas que tanto PP como PSOE vienen prometiendo desde hace décadas y ninguno es capaz de ejecutar", ha concluido.