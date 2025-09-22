Vox critica que las ayudas para Doñana "llegan tarde" y "solo cubren un tercio de las hectáreas"

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este lunes que, "pese a que los agricultores de Huelva se han sacrificado para dejar de cultivar sus tierras", la convocatoria publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para lanzar las ayudas de Doñana "no solo llega tarde, sino que es insuficiente".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gavira ha señalado que, aunque los agricultores son "el epicentro" de este acuerdo, "son los últimos en cobrar y encima la convocatoria apenas cubre un tercio de las hectáreas que abarca la plataforma de regantes".

Durante una reunión mantenida en el Parlamento con los representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, su portavoz, Manuel Mora, ha explicado que la convocatoria, tal y como está ahora redactada, "permitiría acogerse a las ayudas del conocido como Plan de la Fresa a unas 400 hectáreas cuando estaríamos en condiciones de aportar 800 hectáreas más".

Al respecto, Gavira ha reprochado que el presupuesto "apenas da para cubrir un tercio de las 1.200 hectáreas que existen en total" dentro de la Plataforma de Regantes, por lo que ha criticado que "el dinero no llega y los que han puesto la carne en el asador, los agricultores, tras más de dos años de espera, ahora se quedan fuera".

Para el portavoz de Vox en Andalucía, los agricultores "han hecho lo que le pedían las administraciones, tanto el Gobierno de Sánchez como el Gobierno de Juanma Moreno", pero las administraciones, ambas, PP y PSOE, "no están cumpliendo lo pactado".

Por ello, a su juicio, "en primer lugar tienen que estar los agricultores", y, en este sentido, ha dejado "claro" que Vox "va a estar con ellos para ser su altavoz en el Parlamento y llegar hasta donde quieran que lleguemos".