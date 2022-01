Vox defiende la reforma del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana y niega un "atentado ecológico"

HUELVA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que WWF reclamase a la Junta de Andalucía que "no amnistíe a los agricultores ilegales" que a su entender están "destruyendo Doñana y su entorno al ocupar miles de hectáreas sin control, aislando su biodiversidad", el diputado de VOX por Huelva, Rafael Segovia, ha acusado a la organización ecologista de "atacar falsamente a los agricultores de Doñana". Así, el partido ha defendido la propuesta de reforma del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, negando que suponga el "atentado ecológico" señalado por WWF.

Frente a WWF, que sostiene que ha tenido acceso al texto de una Proposición de Ley que el PP presentará en el Parlamento andaluz con la que "se pretende amnistiar una superficie de 1.469 hectáreas de cultivos ilegales bajo plástico en el entorno de Doñana, más del 85 % de la actual superficie ilegal", el dirigente de Vox ha asegurado que dicha propuesta está "basada" en dos PNL similares planteadas primero por el PP en 2016 y después por Vox en 2020, para "una reforma del Plan de la Corona Norte de Doñana, un espacio conocido por el daño y el sufrimiento que está causando a los agricultores".

Mientras la entidad ecologista avisa de que elevará el asunto a los "mercados" e instituciones europeas, Segovia ha opinado que la asociación incurre en "inexactitudes, falsedades y acusaciones a los agricultores de destruir un espacio natural como Doñana, en el que se han criado, del que forman parte y que han preservado desde hace generaciones".

"No se trata de amnistiar, sino de reformar una normativa de 2014, bajo la base de calificar unos terrenos a partir de unas fotos obtenidas en 2004, declarando de secano terrenos que se habían puesto en regadío con el beneplácito de todas las administraciones y con la inversión considerable del agricultor que lo trabaja", ha defendido.

Además, Segovia recuerda como "en aquel 2004 no se habían sembrado por circunstancias puntuales pero sí habían sido cultivados durante décadas anteriores". A esto se añade que también quedaron declarados como terreno no cultivable los que estaban cubiertos de eucaliptos, "que no se encontraban allí de manera natural, sino que se habían sembrado para celulosa". Esto explica, según alega, que "calificar los terrenos en función de la situación de los mismos en 2014, que fue cuando se hizo el plan, es simplemente un acto de justicia".

Por otro lado, el diputado onubense de Vox recuerda a WWF que "la normativa en vigor no fue fruto de ningún acuerdo, sino una decisión de la administración autonómica", entonces gobernada por el PSOE, criticando que la asociación ecologista pretenda "arengar al mercado internacional a que no compre una fruta legal procedente de terrenos legales".

"La reforma no supone ningún atentado ecológico, puesto que la calificación de regadío no implica la concesión de agua para regar, y nos parece lamentable que utilicen su influencia para intervenir en contra de los agricultores que generan trabajo y riqueza en una provincia muy abandonada por la administración", ha aseverado.