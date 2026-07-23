Vox exige un plan urgente para acabar con los botellones ilegales en la plaza del antiguo Estadio Colombino de Huelva

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta dirigida al equipo de Gobierno para exigir la puesta en marcha de un plan de actuación urgente que ponga fin a los botellones ilegales que, según alertan los vecinos, "se celebran cada fin de semana en la plaza del antiguo Estadio Colombino y que están provocando graves problemas de convivencia en el barrio de Isla Chica".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, ha trasladado al Ayuntamiento las "numerosas quejas" recibidas por los residentes del entorno, quienes aseguran que estas concentraciones multitudinarias "se prolongan desde primeras horas de la noche hasta bien entrada la madrugada, impidiendo el descanso de cientos de familias".

Según explican los propios vecinos, "el consumo masivo de alcohol en la vía pública va acompañado de música a elevado volumen, gritos, comportamientos incívicos y el uso del parque para realizar necesidades fisiológicas", dejando cada mañana "una gran cantidad de basura, botellas y cristales". "Esta situación convierte un espacio destinado al disfrute de las familias en un lugar inseguro e insalubre, especialmente para los menores".

Por ello, desde Vox han lamentado que, "pese a las reiteradas llamadas a la Policía Local y a las numerosas denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, el problema continúe agravándose". Los afectados advierten que las intervenciones policiales resultan "insuficientes", ya que los participantes "abandonan temporalmente la zona para regresar una vez finaliza la presencia de los agentes".

De este modo, Wenceslao Font ha recordado que "el derecho al descanso, a la seguridad y al disfrute de los espacios públicos en condiciones adecuadas debe ser garantizado por las administraciones públicas y considera inaceptable que cada fin de semana un parque urbano quede prácticamente inutilizado por la celebración de actividades prohibidas por la normativa vigente".

Además, el portavoz de Vox ha reconocido que el Ayuntamiento ha ejecutado recientemente algunas actuaciones, como la mejora del alumbrado o el cierre nocturno de otro espacio cercano, pero ha advertido de que estas medidas 2no han resuelto el problema, sino que, según denuncian los vecinos, únicamente lo han desplazado a la plaza del antiguo Estadio Colombino".

Por ello, Vox ha reclamado un plan integral que contemple "un refuerzo permanente de la presencia policial durante las horas de mayor afluencia, actuaciones preventivas y disuasorias, la aplicación efectiva del régimen sancionador contra quienes incumplan la normativa, una limpieza inmediata de la zona tras cada incidencia y la adopción de cuantas medidas organizativas o urbanísticas sean necesarias para recuperar este espacio público para el uso de las familias".

A través de la iniciativa registrada en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal VOX pregunta al equipo de Gobierno "qué actuaciones concretas tiene previsto poner en marcha para erradicar de forma definitiva los botellones ilegales en la plaza del antiguo Estadio Colombino, garantizar el derecho al descanso de los vecinos de Isla Chica y devolver este espacio público a los ciudadanos en condiciones de seguridad, salubridad y convivencia".