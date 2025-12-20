Vox exige la retirada de coches abandonados en Huelva para frenar los incendios y garantizar la seguridad vecinal

Archivo - El portavoz municipal por Vox, Wenceslao Font Briones, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado la "retirada inmediata" de los vehículos abandonados en la ciudad ante el aumento de incendios de coches en distintas zonas, una situación que está generando "alarma social y un serio riesgo para la seguridad de vecinos, viviendas y bienes materiales".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz municipal, Wenceslao Font, ha incidido en la barriada de Pérez Cubillas, donde en las últimas semanas se han producido "reiteradas quemas de vehículos, muchos de ellos abandonados desde hace meses en la vía pública", una problemática que, según ha alertado, "está afectando de manera directa a la convivencia y la tranquilidad del barrio y no puede normalizarse".

El Grupo Municipal Vox ha advertido que los vehículos abandonados no solo "degradan el entorno urbano", sino que "se convierten en focos de peligro, ya que los incendios pueden propagarse con facilidad a otros coches estacionados, al arbolado cercano o incluso a fachadas y viviendas, con el consiguiente riesgo para la integridad física de las personas".

Por ello, el concejal ha reclamado al equipo de Gobierno que actúe "con urgencia y de forma preventiva", localizando y retirando los vehículos abandonados no solo en Pérez Cubillas, sino en todos los barrios de la ciudad, para evitar que se repitan estos episodios.

En este sentido, Font ha señalado que "los vecinos no pueden vivir con el miedo a que un coche ardiendo termine provocando una desgracia mayor", y ha asegurado que el Consistorio "tiene herramientas y competencias para intervenir, y debe hacerlo ya", al tiempo que ha precisado que la retirada de estos vehículos supondría "una mejora inmediata de la seguridad, la imagen urbana y la calidad de vida en los barrios".