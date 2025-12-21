Vox Huelva solicita más presencia policial a la salida de los colegios "para garantizar la seguridad en los barrios"

El portavoz de Vox, Wenceslao Font. - VOX HUELVA

HUELVA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva reclamará en el próximo Pleno presencia policial diaria en los horarios de entrada y salida de los centros educativos, especialmente en zonas con alta concentración de colegios y guarderías, donde se producen aglomeraciones de tráfico, cortes de calzada "y situaciones de riesgo para menores".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz de Vox, Wenceslao Font, ha declarado que "la experiencia demuestra que cuando hay agentes regulando el tráfico mejora el cumplimiento de las normas y se reduce la peligrosidad", motivo por el que "pedimos al equipo de Gobierno que adopte medidas estables y preventivas, garantizando la seguridad de los niños y la tranquilidad de las familias".

El concejal ha sostenido que los problemas de tráfico en la entrada y salida de los centros educativos "se repiten en muchos puntos de la capital", y ha subrayado que en el cruce de la Avenida de Santa Marta con la calle Artesanos --dirección Torrejón-- "el problema se agrava de forma notable en los horarios de entrada y salida escolar, tal y como denuncian los propios vecinos".

En concreto, la formación ha indicado que se concentran en las proximidades tres centros educativos --el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, el IES La Marisma y el IES La Orden-- además de la presencia de una guardería.

Aunque el entorno cuenta con semáforos y señalización, el Grupo Municipal VOX ha advertido de que, en la práctica, la situación se vuelve "especialmente complicada" por la aglomeración de vehículos, sobre todo en días de mal tiempo, cuando "numerosos padres intentan parar o aparcar lo más cerca posible de las puertas de los centros".

Esta circunstancia, según Vox, ha provocado que en determinados momentos se llegue a cortar la calzada, "generando episodios de peligro que, hasta la fecha, se han traducido en golpes leves entre vehículos". Tal y como ha alertado Font, "pueden derivar en accidentes de mayor gravedad, teniendo en cuenta la presencia constante de menores caminando por la zona".

La formación ha apostillado que, según trasladan los propios vecinos, la situación "mejora notablemente los días en que hay presencia policial" en esos horarios, si bien esta presencia "no es constante ni diaria" y se produce de manera esporádica.

Por todo ello, Vox ha exigido que el equipo de Gobierno estudie una solución estable y preventiva, planteando la posibilidad de contar "con presencia policial diaria en las franjas más conflictivas, especialmente a las 08,30 y a las 13,30 horas".