Vox muestra su "indignación" por la excarcelación en Huelva de un agresor sexual "por la Ley del 'sólo sí es sí'"

HUELVA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha cargado este jueves contra la Ley del 'sólo sí es sí' y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a raíz de la reciente excarcelación de una persona condenada por agresión sexual en Huelva, "tras beneficiarse de la rebaja de condena que le proporciona esta controvertida norma".

Fernández ha señalado que "hoy volvemos a tener en nuestras calles y parques de Huelva a un violador que ha salido de la cárcel cinco años antes de cumplir su inicial sentencia de doce. También cumplía prisión por robo con intimidación", ha manifestado antes de añadir que "hay otros seis condenados en la provincia que ya han visto reducidas sus condenas".

"Este es sólo un ejemplo de los más de cincuenta violadores, agresores y abusadores sexuales que han salido a la calle, dando por cumplidas sus penas, y los casi seiscientos casos que están más cerca de salir tras la revisión y disminución de las condenas", ha señalado el diputado de Vox, que ha manifestado que "no puede ni imaginar el miedo y la indignación de sus víctimas y de todas las mujeres de Huelva al ver esta injusticia", destacando "el peligro que supone encontrarse a este individuo por la calle".

Fernández ha lamentado que "lejos de endurecer las penas, como propone Vox, este Gobierno, en un ejemplo más de irresponsabilidad e incompetencia, saca a los delincuentes sexuales a la calle, a través de una ley que se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional, únicamente por Vox, que debe ser derogada por completo y por la que el Gobierno y el mismo Pedro Sánchez debe pedir perdón y dimitir".

El diputado nacional considera que "el mayor peligro" para la seguridad y la libertad sexual "de los españoles en general y de las mujeres en particular, es este Gobierno", y "no sólo la ministra Irene Montero, no sólo el bloque de Podemos, sino todo el Gobierno de Sánchez, así como todos los diputados de otros partidos que votaron a favor", puesto que, a su juicio, "todos ellos sabían que estos efectos se iban a producir y, sin embargo, siguieron adelante".

Sobre el papel de su partido, Fernández insiste en que Vox "lo avisó y lo denunció en su enmienda a la totalidad, advirtiendo que violadores y pederastas saldrían a la calle", pero que "aun así, votaron a favor", por lo que concluye que "este Gobierno será responsable de los nuevos delitos cometidos por todos estos beneficiados por esta ignominiosa ley".

Por último, el diputado nacional de Vox por Huelva ha resaltado "la importancia" de la presentación de la moción de censura que su formación ya ha puesto en marcha. "Esta ley perversa y toda las políticas ideológicas y sectarias, cuyas consecuencias sufren los españoles, justifican, más que nunca, la presentación de la moción de censura contra el Gobierno que Vox registrará en el Congreso de los Diputados este lunes, 27 de Febrero", ha afirmado.