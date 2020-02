VOX pide al Gobierno que exija a Europa que se incrementen los controles a las berries de Marruecos

HUELVA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de VOX por la provincia de Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Gobierno exija a la Comisión Europea que controle," de una vez por todas, las medidas de cooperación y salvaguarda previstas en el Acuerdo de Asociación con el Reino de Marruecos y que se cumplan de manera estricta con las inspecciones fitosanitarias de los productos procedente de terceros países".

Según ha informado VOX en una nota de prensa, desde hace unos años, el sector de los frutos rojos "está viendo con preocupación cómo se está produciendo en Europa un incremento desmedido de la entrada de berries procedente de Marruecos".

Para Fernández Ríos, "está claro que Europa no está cumpliendo, a día de hoy, con sus obligaciones de control de esas importaciones, lo que está generando importantes desequilibrios en los mercados europeos, que se están traduciendo para los productores onubense en una auténtica crisis estructural del sector".

Según ha destacado, este es un "asunto de vital importancia para el futuro económico de Huelva, ya que está poniendo en peligro a un sector que da empleo en la provincia a más de 115.000 personas de forma directa, a los que hay que añadir todos aquellos que genera de manera indirecta a través de la industria auxiliar", apunta el diputado de VOX por Huelva.

Aunque para Fernández Ríos controlar esas importaciones es una tarea urgente, no es solo la única: "No podemos olvidar tampoco que, además, nuestros productos tienen que estar compitiendo diariamente en esos mercados, en desigualdad de condiciones con respecto a los de esos terceros países, ya que estos no están sujetos ni a los mismos controles, ni a los mismo costes de producción que tienen que afrontar los agricultores onubenses".

Por esa razón, el diputado de Abascal en Huelva también ha pedido al Gobierno "que articule ayudas al sector de los frutos rojos para que nuestros productos puedan competir en igualdad de condiciones con los que llegan de Marruecos".

CONSECUENCIAS DEL BREXIT

Según asegura Fernández Ríos, VOX también ha trasladado al Gobierno su preocupación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las futuras negociaciones bilaterales entre ambos en lo referente a las exportaciones de berries al mercado británico.

Para VOX es "fundamental" que en los futuros acuerdos se mantengan las condiciones actuales de exportación en cuanto a la imposición de aranceles y de controles aduaneros a las exportaciones españolas de berries.

Este es "un factor clave" para un sector con la caducidad del de los frutos rojos, ya que estos controles afectarían gravemente a la logística del transporte, ralentizando o paralizando el acceso de estos productos al mercado británico.