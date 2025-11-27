Vox se presenta como "la alternativa" frente a la "mafia" del PSOE y la "estafa" del PP

La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moniño, en su visita al municipio. - VOX

CARTAYA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moniño, ha visitado este jueves la localidad onubense de Cartaya, desde donde ha señalando que Vox es "la alternativa" frente a la "mafia" del PSOE, que, según ella, "está más pendiente de lo que ocurre en los calabozos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo que de solucionar los problemas de los españoles". Además, ha criticado la "estafa" que, a su juicio, representa el PP, al afirmar que "cuando gobierna, lo único que hace es dar continuidad a las políticas de la izquierda".

Junto al equipo de Vox Huelva y de Vox Cartaya, Pérez Moñino ha visitado el Camino de la Pontezuela, donde ha conversado con personas que residen en estas "infraviviendas", todas ellas extranjeras, y que, tal y como ha indicado, "malviven en unas condiciones infrahumanas ante el silencio cómplice de un Ayuntamiento gobernado por el PP".

"Estos guetos son consecuencia de las políticas migratorias pactadas por PP y PSOE en Bruselas", ha manifestado, criticando a renglón seguido el reparto de migrantes ilegales "sellado" por ambos partidos y recordando que Vox salió de los gobiernos regionales porque "nosotros no ponemos los sillones por delante de los principios".

VOX PIDE A MORENO CONOCER "EL MIEDO" DE LOS VECINOS EN CARTAYA

De esta manera, Pérez Moniño ha denunciado la situación en la que viven estas personas y ha señalado a los culpables: "No son las personas que están aquí, sino los partidos que adoptan estas decisiones", ha precisado. Así, ha invitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que tenía el corazón muy ancho para acoger a inmigrantes ilegales", a visitar Cartaya para hablar con los vecinos que "conviven día a día con la inseguridad y con el miedo".

Pérez Moñino también ha afirmado que "hay que poner a los españoles en el centro de todas las políticas y acabar con la inmigración masiva y descontrolada". "Todo aquel que venga a este país a delinquir, ha entrado de forma ilegal o que ha venido a vivir del esfuerzo de los españoles y de las ayudas públicas, billete de vuelta", ha manifestado.

La portavoz nacional de Vox de Agenda España ha abogado por "poner en el centro a los españoles". "Hay muchos españoles que lo pasa mal y a la que la Administración da la espalda", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que "hay que hablar de prioridad nacional".

Asimismo, ha explicado que "desde Vox estamos denunciando el proceso de islamización de muchos municipios y barrios y señalando un problema ante el que callan todos los partidos políticos".

Además, ha avanzado que "seguiremos recorriendo los barrios y municipios para escuchar los problemas que no quieren escuchar los políticos del bipartidismo de la casta". Y es que, según ha valorado, "los españoles están hartos de pagar más impuestos para tener menos servicios, están hartos de la inseguridad y de sentirse extranjeros". Por ello, ha aclarado que "Vox dará voz a la España silenciada frente a una clase política alejada de la realidad de la calle".