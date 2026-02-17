Vox recoge las demandas de los vecinos de Isla Chica (Huelva) y exige "soluciones" al equipo de Gobierno

Reunión entre los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva y representantes de la Asociación de Vecinos Virgen del Rocío. - VOX

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva han mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Vecinos Virgen del Rocío, en la que sus representantes trasladaron diversas demandas que vienen planteando desde hace tiempo sin que, "hasta la fecha, hayan obtenido una solución definitiva por parte del equipo de Gobierno".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, entre las principales cuestiones abordadas con el portavoz y la viceportavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font y María López, destaca la "necesidad" de insonorizar parte de las instalaciones de la asociación vecinal, "una actuación que ha sido prometida en reiteradas ocasiones pero que sigue pendiente de ejecución".

"La falta de esta mejora está impidiendo el normal desarrollo de numerosas actividades sociales, culturales y vecinales que tradicionalmente se celebran en dichas dependencias, afectando directamente a la convivencia y participación ciudadana en el barrio", ha indicado Font.

Asimismo, los vecinos reclamaron la habilitación de un espacio específico para propietarios de perros, con el objetivo de dar respuesta a "una demanda creciente y favorecer la convivencia". También pusieron de manifiesto "la insuficiente iluminación" en distintas zonas del barrio, una circunstancia que "genera problemas de seguridad y dificulta el tránsito peatonal en horario nocturno".

A ello se suman los "graves desperfectos" en el asfaltado de numerosas calles, "cuyo avanzado deterioro requiere una actuación urgente".

No obstante, según señala el portavoz de Vox, "la principal preocupación" trasladada por la asociación, en representación de numerosos vecinos, se centra en "los graves problemas de filtraciones e inundaciones" que afectan a los propietarios de las plazas de garaje de la Comunidad de Propietarios de las calles Cumbres Mayores y Jabugo, situadas bajo la plaza de las Carretas.

"Una situación que viene denunciándose desde hace tiempo y que se ha agravado considerablemente tras las intensas lluvias registradas en los últimos meses", ha finalizado Font.