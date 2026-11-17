El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, en una reunión con comunidades de regantes en la Sociedad Agraria de Transformación SAT Condado. - VOX

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha reclamado al Gobierno de España que acometa las infraestructuras hidráulicas "pendientes" en la provincia para "garantizar el suministro de agua al sector agrícola y a la industria". Por ello, ha reiterado la apuesta de Vox por un Plan Hidrológico Nacional que contemple las "necesidades de Huelva".

Así lo ha manifestado tras una reunión con comunidades de regantes en la Sociedad Agraria de Transformación SAT Condado, a la que también han asistido Ana Díaz Cano y Fausto Andrés Fúnez, números 2 y 5 de la lista a la Cámara Baja; la presidenta provincial de Vox en Huelva, María López; y el coordinador local en Almonte, José Joaquín de la Torre, en la que han abordado las "necesidades hídricas de la provincia".

En este sentido, Fernández ha considerado "verdaderamente sorprendente" que en una provincia como Huelva, "donde se registran importantes precipitaciones, se siga sufriendo una falta de agua continua", y ha criticado que esta situación es "consecuencia de la ausencia de las infraestructuras necesarias para aprovechar los recursos hídricos".

En este sentido, el candidato de Vox ha asegurado que "el agua no puede convertirse en un arma electoral" y ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE de la falta de inversiones hidráulicas. "Lo tenemos prácticamente todo por hacer. Mientras sigue lloviendo, estamos dejando que se pierda en el mar agua que podría garantizar el suministro agrícola e industrial que necesita nuestra provincia", ha señalado.

Entre las actuaciones pendientes, Fernández ha destacado la presa de Alcolea y otras obras como el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros y los proyectos de Pedro Arco, La Coronada y otras infraestructuras necesarias para aumentar la disponibilidad de agua.

A su juicio, estas inversiones "permitirían ampliar la superficie de regadío" y "garantizar el abastecimiento necesario para atraer nuevas inversiones industriales y favorecer el desarrollo del polo químico de Huelva".

Asimismo, ha exigido que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplen las inversiones hidráulicas que "necesita la provincia". "Huelva tiene que ser tenida en cuenta. Exigimos que se cumpla lo que llevamos años reclamando y que nuestra provincia merece por justicia", ha afirmado.

Fernández ha reiterado la apuesta de Vox por un Plan Hidrológico Nacional que contemple las "necesidades de Huelva y permita ejecutar las infraestructuras pendientes". "Hay que construir estas infraestructuras y garantizar el suministro de agua, porque es la única manera de que nuestra provincia pueda seguir creciendo", ha subrayado.

Por último, el cabeza de lista de Vox ha señalado que el 29N será decisivo para el futuro de Huelva. "Estamos hablando de algo muy serio, del futuro de nuestra provincia. Si Vox llega al Gobierno de España después del 29N, no tengan la menor duda de que trabajaremos para ejecutar estas infraestructuras y garantizar el crecimiento de Huelva en los próximos años", ha concluido.