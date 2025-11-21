Vox tilda de "continuistas" los presupuestos para 2026 y dice que "no responden a las necesidades de Huelva"

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este viernes el registro de enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 planteado por el equipo de Gobierno, unas cuentas que, a su juicio, son "continuistas del bipartidismo" y "no responden a las necesidades reales de los onubenses".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, quien ha valorado el Pleno extraordinario del próximo lunes como "la sesión más importante del año", en referencia a que en la misma "se decidirá a qué se destina el dinero de los onubenses y cómo se va a gastar". Según ha explicado, "dado que los presupuestos planteados por el PP son muy mejorables" y "no recogen la ejecución de las iniciativas de Vox aprobadas en los plenos durante el mandato", han registrado una batería de enmiendas "centradas en las cosas que de verdad importan a los onubenses".

"Hablamos de seguridad, de la limpieza, los servicios sociales, vivienda, la mejora del empleo y economía, el urbanismo, la arqueología y cultura, además de oponernos a las Zonas de Bajas Emisiones y de exigir la eliminación de los gastos superfluos y las partidas ideológicas", ha resumido el portavoz.

Por su parte, la viceportavoz, María López, ha desgranado algunas de las enmiendas. Así, ha manifestado que "ante el incremento de la inseguridad en las calles" presentarán dos enmiendas para "dotar a la Policía Local de más medios de locomoción, de equipamiento y de medios" y ha señalado que el pasado año su grupo pidió un aparcamiento en las Colonias, "iniciativa que ha sido llevada a cabo", y en esta ocasión, apuesta por solicitar "un espacio con plazas de aparcamientos en la zona de Zafra".

Respecto a los proyectos urbanísticos, López Zambrano ha valorado que son "muchas las iniciativas pendientes y que el dinero es finito", por lo que Vox exige tres peticiones concretas. "Pedimos que de una vez se actúe ante la degradación e inseguridad del entorno de la Plaza de Toros, que se mejore el parque Alonso Sánchez y que se construya la piscina municipal pública demandada por nuestro grupo en Huelva, única capital de provincia andaluza que no dispone de una".

En cuanto a las partidas para arreglo del asfaltado, Vox considera "insuficientes" las medidas del actual plan, "más aún tras los últimos temporales". Por ello, exige que la dotación para dicho plan "se aumente en medio millón de euros". Además, ante "los graves problemas para el acceso a la vivienda", ha anunciado que su grupo exige que "se cumpla lo aprobado en Pleno" mediante la dotación en el presupuesto de una partida "para que en el antiguo colegio Doñana se hagan viviendas para alquiler social para jóvenes".

Otras de las peticiones de Vox se basa en que, "tras la subida de impuestos", es "inconcebible" que "se siga gastando dinero en chiringuitos que para nada favorecen a los onubenses, como las cuotas a la FAMP, FEMP y Famsi, y en gastos para comunicación institucional, un dinero que es para autobombo de la alcaldesa", por lo que Vox aboga por "suprimir todas estas partidas".

Asimismo, en materia cultural, Vox reivindica en una de sus enmiendas "la puesta en valor de Huelva como Ciudad más antigua de Occidente mediante la instalación de un monolito en alguna de las plazas de la capital".