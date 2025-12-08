La Vuelta a España 2026 recorrerá de norte a sur la provincia de Huelva en una etapa entre Cortegana y La Rábida

Reunión del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, con el director de La Vuelta, Javier Guillén. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva será escenario el 8 de septiembre de 2026 de una de las etapas de la próxima Vuelta Ciclista a España, que por primera vez discurrirá íntegramente de norte a sur por el territorio onubense con salida en Cortegana, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y final en La Rábida.

El recorrido, que atravesará la Sierra, la Cuenca Minera, el Condado y la costa de Mazagón antes de concluir en el enclave rabideño, ha sido supervisado por el director deportivo de la prueba, Fernando Escartín, acompañado por personal técnico del Área de Deportes de la Diputación, según ha explicado este lunes la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado este lunes en Cortegana la celebración de la etapa, un objetivo que se ha alcanzado tras el encuentro mantenido con el director general de la Vuelta, Javier Guillén, en el transcurso del cual se valoró "de forma especial el potencial promocional de la iniciativa".

Para el presidente de la Diputación, la etapa "sitúa a Huelva en un escaparate internacional incomparable, con miles de aficionados en carretera y millones de espectadores en todo el mundo siguiendo a las grandes figuras del ciclismo".

Toscano, que ha estado acompañado por la alcaldesa, Mar Martín Florido, y por el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, ha considerado que este trazado "resume lo que somos como provincia: un territorio diverso, sorprendente y lleno de contrastes, capaz de ofrecer a la Vuelta un recorrido exigente y visualmente espectacular".

El presidente ha subrayado también el impulso que supone para la imagen de Huelva albergar un evento de esta magnitud, y en esa línea ha resaltado que "la Vuelta es deporte, es emoción y es promoción de primer nivel".

Ha valorado además que "cada plano de la retransmisión mostrará la riqueza natural, patrimonial y paisajística de nuestros pueblos, y eso significa nuevas oportunidades para sectores como el turismo, la hostelería y el comercio".

Toscano ha agradecido la "confianza" de la organización y el trabajo coordinado entre el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, el equipo técnico de la Diputación y el 'staff' de la Vuelta durante la visita a los tramos de la etapa.

"Huelva es tierra de grandes eventos y está preparada para acoger una jornada que quedará grabada en la historia de nuestra provincia y en la de la propia Vuelta", ha señalado.

CORTEGANA COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA ETAPA

Por su parte, la alcaldesa de Cortegana ha considerado "una gran noticia" que la etapa onubense de la Vuelta Ciclista a España 2026 vaya a tener como punto de partida el citado municipio.

"El 8 de septiembre del próximo año, Cortegana será protagonista a nivel internacional de una competición que tiene millones de seguidores en todo el mundo, lo que hará posible que las grandezas y tesoros de nuestro pueblo sean conocidas gracias a la retransmisión en directo que se realiza", ha celebrado en esa línea Martín Florido.

En torno a la fecha de celebración, ha subrayado que permitirá que "las fiestas en honor de nuestra patrona, que son el 8 de septiembre, cuenten con el aliciente añadido que supone acoger un acontecimiento deportivo de máxima repercusión".

En este sentido, la alcaldesa ha defendido que "Cortegana no será un municipio más por el que pasa la Vuelta, sino que vivirá de forma directa la salida de la etapa", y al hilo ha subrayado que "en nuestras calles acogeremos a los ciclistas y la amplia comitiva que se desplaza junto a ellos, lo que nos permitirá vivir unos momentos que quedarán para siempre en la historia de nuestra pueblo".

La etapa será presentada oficialmente el próximo 17 de diciembre en Mónaco, Ciudad-Estado desde la que partirá esta edición de la Vuelta por primera vez en su historia.