WWF asegura que si desaparece Life se perdería la principal herramienta para conservación de especies como el lince"

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización conservacionista WWF ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que el Programa Life "desaparezca", después de que no se haya incluido en el borrador de los presupuestos de la UE, ya que de ser así "se perdería la principal herramienta para conservación de la biodiversidad" y "fundamental para especial como el lince", que ha protagonizado "una de las historia de recuperación más espectaculares de Europa".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador del departamento de Conservación en WWF, Luis Suárez, ha explicado que el borrador del nuevo marco de financiación para la Unión Europea para los próximos siete años contempla "una reducción de los fondos, uno de ellos, el del programa Life, que queda diluido en el de competitividad", siendo "el único fondo que teníamos hasta ahora para impulsar programas de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático".

Por lo tanto, Suárez ha expresado la "preocupación" de la organización por "la posibilidad de que el fondo Life desaparezca", ya que de ser así, "se perdería la principal herramienta para impulsar estos programas de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático", y "por todo lo que ha supuesto, puesto que España es uno de los principales receptores de fondos".

Así, ha recordado que en España, desde el año 92 que se pusieron en marcha estos fondos, "se han desarrollado más de mil proyectos Life" y "se han recibido más de 1.140 millones de euros de cofinanciación para estos programas, siendo uno de los países que más fondos ha recibido y, por lo tanto, los que más se ha aprovechado de un fondo que son clave para la lucha contra la pérdida de la biodiversidad".

Por ello, ha apuntado que tras la presentación del borrador, se han puesto en contacto con europarlamentarios y con el Gobierno que "también está muy preocupado", pero están recabando toda la información para "seguir contactando con más actores" y comenzar movilizaciones para que la Comisión Europea "recupere este fondo de una forma clara y rotunda".

"Hay que pensar que los fondos Life abarcan a todo tipo de entidades que están trabajando sobre el terreno. Podemos pensar en cazadores, en agricultores, en pescadores, que son también beneficiarios y que participan en este tipo de proyectos", ha añadido.

En este sentido, el responsable de WWF ha remarcado que estos proyectos tienen "una peculiaridad" y es que "al competir con otros de toda Europa, si la Comisión Europea elige uno, este ya se considera que es muy sólido y con los objetivos muy marcados".

"Es un proyecto que normalmente son a varios años, tres como mínimo, con presupuesto mínimo de un millón de euros, lo cual nos permite trabajar a medio y largo plazo, que es algo fundamental en la conservación de la naturaleza", ha abundado.

Así, otro aspecto "importante" es que son "proyectos innovadores, que tienen que aportar algo especial", por lo que suponen "empujones, acelerones, como si nos metieran, para hablar muy coloquialmente, un chute de vitaminas, para hacer un esfuerzo extra.

"En los últimos quince años hemos recibido cuatro proyectos Life en España, de los que ha sido beneficiario la Junta de Andalucía, que coordinaba esos proyectos, por un valor total de unos 88 millones de euros, de los cuales la Unión Europea cofinancia alrededor de un 55-60% de media".

Por ello, esos proyectos lo que han permitido, es que una especie como el lince, "que estaba en peligro de crítico de extinción, con menos de cien ejemplares en la naturaleza, ahora estemos con más de 2.400, se le considera vulnerable y vaya a remontar".

"No ha sido lo único, también hay que reconocer el esfuerzo de las administraciones y de todos los socios que hemos colaborado, con muchos otros trabajos, por ejemplo la cría en cautividad no está incluida en los fondos Life", ha comentado.

Pero esos fondos han sido fundamentales para trabajos sobre el terreno, preparar nuevas zonas de reintroducción, hacer trabajos de sensibilización, hacer mejoras en los puntos de mortalidad, y todo ese trabajo de reintroducción y recolonización lo ha acelerado y ha permitido, insisto, una de las historias de conservación más espectaculares, no solo de España, sino de la Unión Europea y, como me atrevería a decir, del mundo entero", ha subrayado.