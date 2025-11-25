WWF comparte la petición del presidente del Consejo de Participación de Doñana de "parar el deslinde"

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que la organización comparte "tanto el contenido como los argumentos" de la carta que el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, en relación al procedimiento del 'Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal correspondiente a las marismas de Doñana, de Hinojos y Almonte (Huelva), y de Aznalcázar (Sevilla)'.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Carmona ha señalado que el Ministerio era "plenamente consciente, y así se lo habíamos hecho saber a través de nuestras alegaciones, de que debía consultar al Consejo de Participación de Doñana". "Y en todo caso, más allá de las cuestiones plenamente jurídicas, no hacerlo es totalmente inaceptable", ha añadido.

"Es ignorar la voz de Doñana, la voz de la ciencia, la voz de la participación pública. Por eso, como no puede ser de otra manera, también consideramos totalmente adecuada la petición por parte del presidente del consejo, en su nombre y en el nombre de todos los que lo componemos, de que se suspenda este acto de deslinde y que se vuelva a poner en marcha un nuevo procedimiento basado en la ciencia, en el conocimiento y en la realidad de Doñana", ha remarcado.

De hecho, WWF ha presentado recientemente un recurso de reposición contra la resolución de deslinde aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para Doñana. La organización fundamenta su recurso en "abundantes evidencias científicas" sobre el funcionamiento de las marismas del Parque Nacional, que "desmontan las conjeturas y los datos erróneos utilizados en los dos estudios que sustentan la propuesta de deslinde".

WWF ha subrayado que la oposición a este deslinde no se limita a la organización, ya que "otros organismos del Estado, como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana, también se han pronunciado en contra".

A juicio de WWF, el Ministerio para la Transición Ecológica "ha ignorado el consenso científico y ha abordado este procedimiento como un mero asunto de propiedad, sin considerar la extrema fragilidad de Doñana ni sus singularidades ecológicas y legales". La declaración de amplias zonas de la marisma como Dominio Público Marítimo-Terrestre "podría afectar a más de dos tercios de la marisma dulce del Parque Nacional, además de generar un grave conflicto internacional con la Comisión Europea, la Unesco y la Secretaría del Convenio Ramsar", ante los que ya ha denunciado esta "nueva amenaza".

En su recurso, WWF no solo reitera sus alegaciones técnicas y científicas ya presentadas, sino que incorpora "nuevas evidencias que demuestran que los estudios que justifican el deslinde contienen errores sustanciales sobre el funcionamiento de la marisma y la influencia de las mareas". Entre ellos, señala que destaca la "errónea calificación" de la Montaña del Río como "elemento artificial" por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. WWF aporta información que, a su juicio, "demuestra que se trata de una formación natural, esencial para la conservación de las marismas de agua dulce y para el régimen hídrico de Doñana".

Para la organización, que prepara un nueva campaña pública "en defensa de Doñana", esta decisión del Ministerio es "arbitraria y contraria al conocimiento científico", ya que su aplicación conforme a la Ley de Costas "obligaría a eliminar la Montaña del Río", lo que "supondría la destrucción de marismas de agua dulce centenarias, como la Marisma de Hinojos o la Reserva Biológica del Guadiamar, que quedarían sumergidas bajo aguas saladas".

WWF España, al igual que otras organizaciones ecologistas y entidades científicas, defiende la "necesidad" de un deslinde en Doñana, "pero no de espaldas a la ciencia ni a costa de sus ecosistemas más valiosos". Por ello, en su recurso solicita a la ministra Sara Aagesen "que anule la resolución actual y abra un nuevo expediente, en el que un comité científico-técnico de expertos de reconocido prestigio elabore una propuesta basada en el amplio conocimiento científico y técnico acumulado sobre Doñana".

"Doñana no solo está amenazada por la sobreexplotación de sus acuíferos para la agricultura industrial; también por decisiones administrativas, como esta del Ministerio, tomadas de espaldas a la ciencia, que pueden suponer la desaparición de sus ecosistemas más sensibles", afirma el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Finalmente, añade que desde WWF piden a la ministra Sara Aagesen, "que siempre ha defendido la necesidad de basar las decisiones ambientales en la ciencia, que lo haga también en esta ocasión". "Que admita este recurso y anule un deslinde que podría desencadenar un largo conflicto judicial y retrasar proyectos esenciales para la recuperación de la biodiversidad amenazada de Doñana", concluye.