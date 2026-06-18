WWF pide "poner fin" a la presa de Alcolea de Huelva y plantear "alternativas realistas y viables"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización conservacionista WWF ha pedido este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Junta de Andalucía que "pongan fin" a la presa de Alcolea y "que planteen alternativas realistas y viables para la provincia de Huelva" tras la publicación de un estudio de la UHU que vuelve a poner en cuestión la calidad de las aguas de la futura infraestructura.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que cuando se presentó el proyecto de construcción de la presa de Alcolea la organización "ya advirtió que el agua de la misma era inviable por su calidad, por su contaminación y su ph, para los usos agrícolas, industriales o el consumo humano".

"Desde entonces hasta hoy, estudios de organismos independientes o la Universidad de Huelva no dejan de corroborar una y otra vez este hecho", ha reafirmado.

Asimismo, Carmona ha remarcado que los datos y diagnósticos del proyecto de la Declaración de Impacto Ambiental son "erróneos y no pueden servir para justificar una inversión pública de cientos de millones entre la construcción y el mantenimiento de una infraestructura que no tendría utilidad". "Estos datos no tienen credibilidad alguna y lo están demostrando los estudios más modernos".

"Hay que tener en cuenta que los proyectos iniciales basaban la viabilidad del proyecto en la hipótesis de que la situación de contaminación de las aguas por metales pesados mejorara en el futuro con la reducción de la actividad minera. No solamente no se ha reducido, sino que se está reabriendo incluso otros proyectos en la zona y no se han llevado a cabo medidas contundentes contra los pasivos mineros en la zona, tal y como ha manifestado la Universidad de Huelva, indicando que hace falta todavía una restauración integral muy costosa y muy intensa de la cuenca", ha abundado.

Por ello, ha indicado que "pensar que ese agua podría ser utilizada directamente y en el caso de no alcanzar los estándares de calidad exigible, se procedería a esos tratamientos activos a la salida del embalse, tendrían unos costes altísimos".

"Como ya hemos manifestado en muchas ocasiones, una obra pública de esta magnitud tiene que justificarse por su necesidad. Vemos que desde el punto de vista técnico y económico el proyecto sencillamente no tiene credibilidad y los estudios más modernos están demostrando la equivocación y el error de partida de este proyecto y de su DIA", ha abundado.

Asimismo, ha asegurado que el motivo esgrimido de evitar inundaciones del río Odiel, "también se demuestra erróneo", ya que "la colocación de este obstáculo crearía muchos más problemas en la zona.

Por ello, ha indicado que "hay que pedirle de una vez por todas a las administraciones públicas una mayor responsabilidad alrededor de este proyecto tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía" y "que lo descarten de una vez por todas".

"Hacer ver a la ciudadanía a la sociedad de que el proyecto pueda hacerlo una u otra administración porque es voluntad de la misma, ignorando los datos científicos, es malgastar cientos de millones que podrían dedicarse a otro tipo de infraestructura que mejoraran y realmente garantizaran el suministro en Huelva", ha criticado.

Asimismo, ha garantizado que Doñana "no necesita un agua de este tipo, con un coste altísimo, en el caso de que el proyecto se llevará a cabo y tuviera que depurarse ese agua para su utilización".