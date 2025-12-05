La XIX Feria Agroganadera convierte a Villanueva de los Castillejos (Huelva) en la capital del sector ibérico

Inauguración de la XIX Feria Agroganadera de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha inaugurado este viernes la XIX Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria, una cita "imprescindible" para el sector ibérico en la provincia y un espacio de encuentro para ganaderos, empresas, profesionales y visitantes. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Jairo Rodríguez; el delegado de Agricultura de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos; el diputado provincial Manuel Cayuela, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro.

Según informa el Ayuntamiento de la localidad en nota de prensa, durante la inauguración se ha rendido un reconocimiento a Paco Eloy, ganadero destacado y figura clave del sector en la comarca, que ha sido galardonado con la Encina de Oro por su trayectoria, su compromiso con la actividad ganadera y su colaboración constante con esta feria. Un homenaje que subraya el valor del tejido empresarial comarcal y la importancia del trabajo que se desarrolla cada día en la dehesa.

La feria abre sus puertas con una programación diversa que combina exhibiciones ganaderas, degustaciones, zona comercial y expositiva, talleres, actuaciones y propuestas para todos los públicos. Entre las actividades destacadas del fin de semana se encuentran el nombramiento del artista Manuel Lombo como Embajador de la Feria, que tendrá lugar esta tarde, así como el nombramiento del artista local Juanfe Pérez como Padrino de esta edición, previsto para la jornada del sábado. El domingo se celebrará el II Concurso de Croquetas Ibéricas, una de las actividades culinarias más esperadas de esta edición.

La Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria ofrece además una amplia zona comercial, donde productores y empresas presentan sus productos en plena campaña de Navidad, "uno de los momentos más importantes del año para las ventas del sector". Una oportunidad para acercar al público la calidad del ibérico y "fortalecer el tejido empresarial de la comarca".

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que esta feria "no es solo un escaparate, sino una forma de reconocernos como pueblo", añadiendo que "el cerdo ibérico y la dehesa "forman un binomio inseparable que fija población, da trabajo y proyecta la identidad del Andévalo mucho más allá de nuestras fronteras".

El alcalde ha destacado especialmente el papel principal del sector y ha presentado la feria como "una manera de reconocer el trabajo de quienes, con esfuerzo y dedicación, hacen posible que Villanueva de los Castillejos sea un referente". "Desde este Ayuntamiento vamos a seguir acompañando y apoyando al sector, porque cuando el ibérico crece, crece toda la comarca", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Beturia, José Alberto Macarro, ha destacado que Villanueva de los Castillejos "se ha convertido en uno de los motores del ibérico en la comarca", toda vez que ha insistido en la importancia de la feria como herramienta económica, con el objetivo de que "estos tres días sean de disfrute, pero también de buenas ventas y oportunidades reales para las empresas del ibérico". "Porque el éxito de una feria también se mide en lo que devuelve a quienes trabajan todo el año", ha añadido.

Asimismo, el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, ha resaltado que "la feria de Villanueva de los Castillejos, es uno de los referentes de esta comarca como muestra del dinamismo y de la actividad empresarial relacionada con el mundo del cerdo ibérico que hay en esta zona"; y la Junta de Andalucía "tiene que estar aquí porque en colaboración público privada con las organizaciones agrarias y ganaderas tenemos muchas líneas de actuación conjuntas".

Por otro lado, el diputado provincial Manuel Cayuela, en representación de la Diputación de Huelva, ha puesto en valor "muy positivamente" la celebración de esta XIX edición de la feria. "Nosotros colaboramos un año más con la puesta a disposición de las ganaderías autóctonas de la provincia de Huelva que se producen en el Huerto Ramírez. Entendemos que tiene que ser así para el desarrollo la ganadería en la provincia, y creemos que es importante para preservar y mantener los espacios naturales del territorio", ha indicado.

Con tres días repletos de propuestas gastronómicas, culturales y profesionales, la feria vuelve a situar a Villanueva de los Castillejos como un referente provincial del sector ibérico y como uno de los motores económicos más destacados del Andévalo.