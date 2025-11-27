El XVII Belén Viviente de Corrales (Huelva) abre sus puertas el 6 de diciembre con 200 figurantes

Presentación del XVII Belén Viviente de Corrales en la Diputación. - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Belén Viviente en Corrales, en Aljaraque (Huelva), una de las citas imprescindibles de la Navidad en la provincia onubense y que cumple este año su décimo séptima edición, volverá a abrirse desde el 6 de diciembre con la participación de alrededor de 200 figurantes recreando 31 escenas.

Según informa el Ayuntamiento aljaraqueño en una nota de prensa, el Belén se podrá disfrutar los sábados 6, 13, 20 y 27 de diciembre, de 17,30 a 21,00 horas, y los domingos 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 11,30 a 14,00 horas, y ha sido presentado este jueves en la Diputación Provincial de Huelva.

Así, el diputado Juan Daniel Romero; el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, el presidente de la Asociación Cultural Belén en Corrales, Javier Gavaldá, y la autora del cartel, María Luisa García, han dado a conocer los detalles de esta edición que, al igual que en años anteriores, recibirá la afluencia de miles de personas que disfrutarán de los más de 3.000 metros cuadrados de los que dispone.

De este modo, Romero ha invitado a todos los vecinos de la provincia "a visitar esta forma tan bonita de expresar sentimiento navideño y cristiano, como es la que se hace a través del Belén Viviente en Corrales, y felicito a la asociación y al ayuntamiento por todo el trabajo que realizan durante todo el año para que luzca de esta manera tan especial estas fechas tan señaladas".

Por otro lado, el primer edil aljaraqueño ha manifestado que "este Belén no es solo una representación de un poblado hebreo, sino la demostración de que, cuando la gente se involucra y las administraciones apoyan, las cosas funcionan". "Desde el ayuntamiento trabajamos mano a mano con la asociación desde diferentes áreas para que todo sea, como siempre, un éxito en un evento que es, además, todo un revulsivo económico para los establecimientos del entorno y que espera la visita de más de 13.000 personas llegadas desde muchos puntos de Huelva y de fuera de la provincia", ha señalado.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Cultural Belén en Corrales, Javier Gavaldá, ha explicado que se han realizado varias mejoras de la mano del Consistorio, al que ha expreado su "más sincera gratitud, en instalaciones y en escenas como las de las costureras y las canasteras". "Estamos deseando levantar el telón para volver a recibir, con los brazos abiertos, a todos", ha expresado.

Por su parte, la autora del cartel ha explicado que "he intentado reflejar en la imagen la unión de una escena muy significativa del Belén con la representación, y que tanto visitantes como los vecinos protagonistas vean en el cartel una historia que vivimos intensamente y que está, en esta ocasión, significada con el recogimiento".