Yerai Cortés y Ana Lua Caiano protagonizan una noche de "raíz y contemporaneidad" en 'Las Noches del Foro' de Huelva

Yerai Cortés. - ROSARIO TORRIJOS-LAS NOCHES DEL FORO

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Yerai Cortés y Ana Lua Caiano protagonizarán este viernes, 17 de julio, una de las noches más vinculadas al diálogo entre "raíz, tradición y creación contemporánea" dentro de 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026', el ciclo organizado por la Diputación Provincial de Huelva con la propuesta artística y producción de Green Cow Music.

Según informa la organización en una nota de prensa, la cita tendrá lugar en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, donde el guitarrista alicantino presentará 'Popular', su segundo álbum. La noche contará además con la apertura de la artista portuguesa Ana Lua Caiano, una de las voces "más singulares" de la nueva canción lusa, cuyo universo sonoro conecta la tradición popular portuguesa con la electrónica, la experimentación y la creación escénica en directo.

Con esta propuesta, 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' refuerza su apuesta por una programación "capaz de tender puentes entre músicas, territorios y sensibilidades vinculadas al ámbito ibérico e iberoamericano".

De este modo, la guitarra flamenca renovadora de Yerai Cortés y el lenguaje electrónico y popular de Ana Lua Caiano confluirán en una noche concebida como "un encuentro entre memoria, vanguardia y nuevas formas de expresión musical".

De este modo, Yerai Cortés presenta un segundo álbum donde amplía su universo flamenco con una "innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales", consolidando su proyección tras el éxito de su debut y la película dirigida por C. Tangana. Con una propuesta escénica "única" y "una creatividad desbordante", el artista alicantino firma un trabajo donde "conviven tradición, modernidad y una profunda sensibilidad musical".

A pesar de que su trayectoria profesional no ha hecho más que comenzar, Yerai Cortés se ha consolidado como "una de las figuras más singulares del flamenco actual". Tras el "impacto" de 'La guitarra flamenca' de Yerai Cortés, su primer álbum, y de la película homónima dirigida por Antón Álvarez --C. Tangana--, el guitarrista ha reforzado una proyección marcada por "la originalidad de su lenguaje, la madurez de su toque y una forma de entender el flamenco desde el respeto a la tradición y la apertura a nuevos territorios expresivos".

Así, 'Popular' amplía ese universo con "una eclosión de palos, registros y referencias culturales que configuran un caleidoscopio flamenco propio". En el disco conviven bulerías, seguiriyas, malagueñas, verdiales, zambras, tangos por rumba, farrucas, serranas, colombianas, romances, tarantas, cantiñas y bulerías festeras, reflejando tanto la raíz popular del género como su vertiente "más libre, culta e inteligente".

Sobre el escenario, Yerai Cortés despliega una propuesta de "gran personalidad", ya que su guitarra aparece acompañada por seis mujeres que cantan y tocan palmas, construyendo una escena "tan sobria como poderosa", en la que la música "avanza desde la precisión técnica hacia una emoción directa, física y profundamente contemporánea".

Por su parte, Ana Lua Caiano está considerada una de las grandes revelaciones de la música portuguesa contemporánea. Su trabajo combina electrónica, tradición popular portuguesa, sintetizadores, máquinas de ritmo, percusiones, voces superpuestas y grabaciones de campo, creando un lenguaje propio en el que la memoria musical dialoga con la experimentación actual.

Como una auténtica 'one-woman-band', la artista construye sus directos a partir de micrófono, teclado, estación de loops, bombo y otros instrumentos, dando forma a actuaciones "inmersivas y de gran personalidad escénica".

Tras la publicación en 2024 de su álbum de debut, 'Vou Ficar Neste Quadrado', editado por el sello alemán Glitterbeat y reconocido por medios y plataformas internacionales, Ana Lua Caiano afronta una nueva etapa creativa con un próximo disco previsto para noviembre y una línea artística cada vez "más incisiva".

'LAS NOCHES DEL FORO'

Bajo el lema 'Iberoamérica Suena', el ciclo 'Las Noches del Foro' propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual y convierte La Rábida en un enclave de encuentro entre escenas, tradiciones y nuevas formas de creación.

Tras esta cita en el Foro Iberoamericano, 'Las Noches del Foro' concluirá el 24 de julio con Ricky Martin en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital.

La apertura del recinto será a las 20,00 horas, comenzando el concierto a las 22,00 horas, salvo el último de ellos, que empezará a las 22,30 horas.

Con esta programación, la Diputación Provincial de Huelva, junto a Green Cow Music, refuerza su apuesta por la cultura como "elemento de cohesión territorial y dinamización social, consolidando sus espacios escénicos como puntos de encuentro para la ciudadanía y para quienes visitan Huelva durante el verano".