Zona ORA de Punta Umbría (Huelva) entrará en funcionamiento la primera quincena de junio solo los fines de semana

Parquímetro de la zona ORA de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) activará el viernes 5 de junio la ordenanza del servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de vehículos en la vía pública, la conocida como zona ORA, que gestiona la empresa Iberpark. Tanto en la primera quincena de junio como en la segunda de septiembre solo estará en funcionamiento durante los fines de semana.

Por otro lado, las distintas zonas verde, azul, naranja y roja se activarán de modo continuo desde el 15 de junio hasta el 13 de septiembre, coincidiendo con el periodo estival. No obstante, en El Portil empezará el 1 de julio. Y este verano tampoco no se cobrará en la zona de playa portileña debido al cierre de los accesos, ha informado el Consistorio en una nota.

Desde el Ayuntamiento de Punta Umbría se recuerda que las personas físicas y jurídicas que estén empadronadas y cuyo vehículo pague el impuesto en el municipio tienen derecho a una tarjeta de residente de la zona ORA.

Dicha tarjeta "sirve para aparcar en cualquier zona habilitada del pueblo, no solamente en las de influencia como sucedía con anterioridad", ha explicado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, añadiendo que con esta medida se ha corregido lo que consideraba "una injusticia que se venía cometiendo desde hace años hacia la ciudadanía" puntaumbrieña.

En este sentido, las tarjetas de residente tramitadas desde 2022 siguen teniendo validez, puesto que se renuevan de forma automática. Todos aquellos que quieran solicitarla este año pueden hacerlo a través de la oficina de Iberpark o en el Consistorio puntaumbrieño, en la segunda planta del edificio Galeón.