La alcaldesa de Jerez (Cádiz) casiste a la inauguración de la nueva tienda 'Venus' en el Paseo de las Delicias

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la inauguración de la segunda tienda 'Venus Lencería' en el Paseo de las Delicias. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por la delegada de Juventud, Carmen Pina, ha asistido a la inauguración de la segunda tienda 'Venus Lencería', un negocio familiar de proximidad que está de aniversario al cumplir 25 años en el Paseo de las Delicias.

Las hermanas Yolanda y Susana Cantalejos han estado al frente de la primera tienda en el Centro Comercial de la Asunción desde hace 25 años y la segunda ha abierto sus puertas al público en uno de los bajos comerciales del nuevo edificio residencial construido sobre el terreno del que fuera el 'Cine Delicias', según ha explicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La alcaldesa ha felicitado a las dos emprendedoras, ha resaltado que "es un orgullo ver a mujeres valientes que creen en el desarrollo y el futuro de los barrios a través del comercio de proximidad" y ha considerado que esta apuesta familiar podrá "estimular y dinamizar la actividad económica de la zona". Este proyecto se enmarca en el marco del 25 aniversario de la primera tienda, un negocio que iniciaron ambas hermanas con 20 y 25 años y que "se ha convertido en un referente para su entorno".

Por su parte, la delegada de Juventud, Carmen Pina, ha felicitado "a estas dos mujeres autónomas que, al margen de su juventud, muestran una madurez admirable y una enorme responsabilidad con su implicación en el mantenimiento de los comercios de barrio".

Las empresarias han estado arropadas por amigos, familiares, vecinos y miembros de la hermandad de Las Viñas durante el acto de inauguración. Ambas hermanas han agradecido la confianza de su familia: "siempre han estado a nuestro lado y la figura de nuestro padre ha sido fundamental en todo este camino".