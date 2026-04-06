Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad en Semana Santa

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado municipal de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, hace balance de Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado municipal de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha destacado que el Plan Integrado de Seguridad para la Semana Santa 2026 ha estado "a la altura de lo que la ciudad demandaba".

García-Pelayo ha agradecido "el cariño, la profesionalidad y el amor a esta tierra" así como "el esfuerzo y compromiso" de todas las partes implicadas en la organización de la Semana Santa, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Además, ha agradecido a las 46 hermandades que han procesionado "el esfuerzo realizado para que sea una semana lucida, no sólo por el buen tiempo, sino de la que todo Jerez se ha sentido orgulloso", valorando la colaboración de la Diócesis Asidonia-Jerez y la de la ciudadanía, que "se han echado a la calle para vivir de manera tan especial la Semana Santa, que no para de crecer, con más de 12.000 nazarenos y nazarenas".

García-Pelayo ha recordado que, con 1,3 kilómetros de longitud, Jerez cuenta con la segunda Carrera Oficial más larga de toda Andalucía, con "numeroso público" y todo lo que conlleva el desarrollo de una Semana Santa con hermandades, bandas de música y todo lo que tiene que ver con la Seguridad. Es por eso que ha hecho una mención especial al Centro de Coordinación Operativa (Cecop), activado con el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) en fase de pre-emergencia y situación operativa 0.

"El CECOP ha funcionado toda la Semana Santa y días previos al Sábado Santo, ha estado activado y en alerta 24 horas los siete días de la Semana, y ha funcionado el operativo a la altura de lo que ciudad demandaba", ha afirmado la alcaldesa, quien ha enfatizado su agradecimiento por el trabajo reralizadro, además de abordar situaciones "de crisis y su funcionamiento", destacando la labor de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Emergencias 112.

"No ha habido daños personales, ese es el objetivo, que Jerez sea una ciudad segura", ha reseñado la alcaldesa.

El operativo de Seguridad ha contado con 61 cámaras en el centro de la ciudad de video-vigilancia, ampliando a 116 las cámaras de vigilancia de tráfico para controlar el día a día en toda la ciudad. A ello se suman los drones de la Policía Local y el "paso novedoso" con el seguimiento a tiempo real desde la pantalla de Cecop de sus imágenes.

Sobre la novedad introducida de acuerdo con la Unión de Hermandades en los pasos de peatones, la alcaldesa ha afirmado que ha sido "algo positivo", aunque matizando que "habrá que mejorar" pero valorando el paso que se ha dado al respecto, así como con la dotación de desfibriladores para hacer una Semana Santa "más segura también desde el ámbito sanitario".

Por otro lado, la alcaldesa ha subrayado que los autobuses urbanos han registrado alrededor de 120.000 viajeros y viajeras, lo que supone un 5% más de usuarios respecto al mismo periodo de 2025.

El Ayuntamiento ha realizado en esta ocasión un despliegue más amplio de este servicio, incluyendo novedades como el adelanto del propio servicio al Sábado de Pasión, el inicio del dispositivo extraordinario en horario de tarde, la ampliación del horario de recogida y el servicio ininterrumpido en la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo.

En total, esta Semana Santa se ha puesto a disposición de la ciudadanía 12 líneas especiales y dos lanzaderas, y se han ofrecido más conexiones especiales en horario nocturno con las barriadas rurales de El Portal y Nueva Jarilla. La frecuencia media de todos los servicios especiales ha sido de 20 minutos aproximadamente, a partir de las 17,15 horas.

En cuanto al dispositivo de limpieza y recogida de residuos, la alcaldesa ha destacado el adelanto de este servicio especial al Viernes de Dolores, aplicando el mismo modelo de las pasadas zambombas en Navidad, con apoyo de Policía Local en el desalojo de las zonas.

Ha recordado que se han instalado módulos prefabricados de servicios públicos en las calles, así como "islas" de papeleras y contenedores, muchos de ellos renovados.

Este dispositivo ha contado con 163 efectivos de refuerzo y con horarios ampliados. Además, durante la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo el operativo de limpieza y recogida ha funcionado de manera ininterrumpida.

Igualmente, ha agradecido el trabajo del personal de Infraestructuras, que comenzó la noche del sábado el desmontaje de los palcos, para que sea "lo más rápido posible" y en esta semana se pueda volver a la normalidad en cuanto a la circulación del tráfico.