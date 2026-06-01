La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la inversión para mejorar las instalaciones deportivas de San Telmo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a las instalaciones deportivas municipales de San Telmo, - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado las instalaciones deportivas municipales de San Telmo, que se encuentran recién remozadas tras una intervención municipal en la que se han invertido 266.911,37 euros para que la zona sur tenga unas instalaciones "decentes y como se merecen sus vecinos y las más de 600 personas que lo usan entre semana".

En una nota del Ayuntamiento, la alcaldesa ha detallado mejoras como la renovación del césped del campo de fútbol, que estaba "impracticable para jugar, lleno de boquetes y en un estado lamentable" porque "durante muchos años los que estaban gobernando antes que nosotros no hicieron nada ni mantenerlo desde 2015".

En el marco de esta actuación se han renovado también los banquillos, los bancos de alrededor del campo, el vallado, se han pintado las gradas y las porterías, entre otras, todo ello para adaptarlo a los criterios de calidad de la FIFA.

Las obras de mejora de las instalaciones deportivas municipales de San Telmo fueron adjudicadas a la empresa Mondo Ibérica SA, por importe de 266.911,37 euros y un plazo de ejecución de dos meses, y han consistido en la sustitución de la base elástica y el pavimento del césped artificial, la renovación del mobiliario deportivo y rejillas de drenaje, la adecuación de los accesos existentes y la dotación de señalética accesible e inclusiva.

Se ha colocado césped artificial de última generación con el fin de que pudiera ser certificado según criterios de calidad FIFA Quality y FIFA Quality Pro. También se ha sustituido el mobiliario deportivo del campo, compuesto por un juego de porterías de fútbol 11 y cuatro porterías abatibles de fútbol 7, así como los banderines de los córners, todo ello de acuerdo con la normativa.

Igualmente, se ha ejecutado la adecuación de los accesos peatonales al campo conforme a las normas de accesibilidad y se han colocado barandillas metálicas de doble pasamanos, se ha realizado una nueva pavimentación y se ha ubicado una señalética accesible e inclusiva en la zona del complejo correspondiente a los campos de futbol.

También se ha procedido a la rotulación de los espacios comunes y complementarios, al arreglo y pintado de los vestuarios y la instalación de un aparcamiento de bicis compuesto por soporte metálico circular.

El Ayuntamiento también ha realizado labores complementarias como desbrozar los aledaños al campo de fútbol, el arreglo y pintado de los vestuarios en las pistas deportivas, el pintado de los bancos de hormigón y la sustitución de los bancos de madera y de banquillos.