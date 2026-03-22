La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita a Juan Mera Gracia por el "extraordinario pregón" de la Semana Santa

El pregonero de la Semana Santa de Jerez de la Frontera 2026, Juan Mera Gracia, bajo la mirada de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha felicitado a Juan Mera Gracia por "un extraordinario pregón a la altura de una gran Semana Santa". La regidora, que ha asistido en el Teatro Villamarta al Pregón de la Semana Santa acompañada de los miembros del Gobierno Municipal, ha destacado que "sabíamos que Juan estaría a un gran nivel y lo ha demostrado".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, al término, la alcaldesa ha señalado que Juan Mera "un jerezano de adopción, ha sabido ganarse al pueblo de Jerez desde las primeras estrofas del pregón. Hoy me he sentido muy orgullosa de mi ciudad".

En contexto, Juan Mera Gracia ha sido presentado por la cofrade Rocío Navarro, que ha acompañado a María José García-Pelayo; al presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García-Cordero, y al obispo de la Diócesis, monseñor Rico Pavés en la presidencia del pregón ubicada en el escenario del Teatro Villamarta.

Asimismo, García-Pelayo ha valorado "de forma muy positiva" la respuesta de los cofrades jerezanos, no sólo con una asistencia multitudinaria, sino respaldando el "extraordinario" pregón del cofrade Juan Mera Gracia, que ha estado lleno de emoción.

Por último, García-Pelayo ha confirmado que desde el Ayuntamiento de Jerez se están ultimando todos los trabajos de cada una de las áreas municipales para que la ciudad "esté perfectamente a punto" para la próxima Semana Santa y puedan disfrutarla tanto los jerezanos como los visitantes, este año además con el aliciente de la Capitalidad Española de la Gastronomía.