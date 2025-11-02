La alcaldesa de Jerez (Cádiz) pide un reunión con el Gobierno por las "graves carencias" en transportes y defensa

Imagen de archivo de la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el foro Gaesco en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el propósito de trasladarle la "seria preocupación" del Gobierno municipal ante la situación que atraviesa la Policía Nacional en la ciudad gaditana, agravada por "la carencia de medios materiales y personales que viene siendo denunciada por sus representantes sindicales", así como al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "tras no haber recibido respuesta" de anteriores misivas para tratar "cuestiones estratégicas" sobre el transporte en la ciudad.

Según ha notificado el Consistorio local en una nota, García-Pelayo ha indicado en la misiva que en fechas recientes, los sindicatos policiales han alertado públicamente de "la escasez de recursos básicos, como motocicletas y otros medios necesarios para patrullar con eficacia", así como del "deterioro progresivo" del equipamiento disponible.

Al hilo, García-Pelayo ha estimado que esta circunstancia "compromete la capacidad operativa del cuerpo" y repercute "directamente" en la seguridad ciudadana y en la tranquilidad de los vecinos de "una de las grandes ciudades de Andalucía y un referente en el ámbito turístico, económico y cultural de la provincia de Cádiz".

Por contra, la primera edil ha advertido que la plantilla actual de la Policía Nacional se encuentra "notablemente mermada", lo que "dificulta cubrir las necesidades" de un municipio con una "amplia extensión territorial" y una "población que supera los 200.000 habitantes".

Por ello, la regidora jerezana ha citado al estado actual de los medios materiales y humanos disponibles en Jerez y a los criterios de distribución en la provincia como asuntos a tratar, puesto que "la pasada semana los agentes no tuvieron motos para patrullar por la ciudad", así como la posibilidad de reconocer la Comisaría de Jerez con una catalogación especial, "lo que permitiría reconocer una estructura que refuerce a la plantilla y mejore la organización de las brigadas y unidades policiales".

Además, García-Pelayo ha añadido como otros temas a tratar al establecimiento de un plan progresivo de mejora de medios y dotaciones en Jerez y la mejora de la coordinación institucional entre el Ministerio, el Ayuntamiento y los distintos cuerpos de seguridad presentes en el municipio.

Durante la carta enviada a Grande-Marlaska, la alcaldesa ha insistido en subrayar "el profundo respeto y agradecimiento de esta Alcaldía hacia la labor de la Policía Nacional, cuyo compromiso con Jerez "es incuestionable" pese a "las dificultades materiales que afrontan". En este sentido, ha aprovechado para reiterar el apoyo institucional de la Administración a su reconocimiento como "profesión de riesgo, una demanda justa y necesaria".

Por ello, ha finalizado confiando "en que compartimos la responsabilidad de garantizar que Jerez disponga de una Policía Nacional "plenamente dotada, equipada y motivada", capaz de ofrecer un servicio de seguridad pública "a la altura de lo que nuestros ciudadanos merecen".

UNA NUEVA MISIVA AL MINISTRO DE FOMENTO

La alcaldesa ha vuelto a enviar una nueva carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la tercera desde el 22 de septiembre, tras "no haber recibido aún respuesta de su petición de reunión para tratar las diversas cuestiones estratégicas relacionadas con las infraestructuras de transporte" que afectan "directamente al desarrollo económico y territorial de Jerez, de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía".

En la nueva carta insiste en tratar la mejora de las conexiones del Aeropuerto de Jerez, "infraestructura de gran relevancia para el impulso del turismo, la logística y la actividad empresarial", volviendo a reclamar la inclusión de la ampliación de la pista del aeropuerto en la inversión adicional del DORA II.

Además, pide que en el nuevo Plan Inversor DORA III, comprendido entre 2027 y 2031, se contemple al aeropuerto de Jerez como una de las infraestructuras "prioritarias" por parte del Ministerio, "ya que sería una actuación imprescindible para atraer nuevas aerolíneas, incrementar las conexiones nacionales e internacionales y consolidar su papel dentro del sistema aeroportuario andaluz".

Asimismo, se pide que se valore la inclusión, "de manera urgente", de Jerez en el plan de obras de la ampliación del tercer carril en la autopista AP-4, "infraestructura esencial" para la mejora de la movilidad y la seguridad vial entre Cádiz, Jerez, Sevilla y el resto de Andalucía, considerándolo prioritario dada la "elevada intensidad media de tráfico y el crecimiento sostenido de la actividad económica en la zona".

Por último, también le advierte a Puente la importancia de abordar posibles soluciones a las conexiones ferroviarias que comunican la ciudad con el resto del territorio español, puesto que son "reiteradas las incidencias registradas en los últimos meses en el servicio de transporte ferroviario de larga distancia", un problema que se ha agravado "en los últimos días" cuando la provincia "ha quedado incomunicada por esta vía".