La alcaldesa de Jerez subraya la contribución del Consejo Regulador al impulso global de la enogastronomía

García-Pelayo, Mercedes Colombo, Almudena Martínez y César Saldaa en la presentación del Aula Enogastronómica. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de la presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, la delegada del gobierno autonómico, Mercedes Colombo, y los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Antonio Real, ha asistido este jueves a la inauguración del Aula Enogastronómica del Consejo Regulador, que preside César Saldaña, donde ha subrayado la constribución del consejo al impulso global de la enogastronomía.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de un nuevo espacio situado en la zona izquierda de la planta baja del edificio y dotado con todo lo necesario para hacer formaciones, masterclasses, cocina en vivo y concebido para poner el acento en la formación y la divulgación de la parte más gastronómica de vinos y vinagres, facilitando formación online y presencial.

La alcaldesa ha destacado que este nuevo espacio es una herramienta pensada para activar conocimiento, conversación y prestigio en torno a los vinos y vinagres. Así, ha felicitado al Consejo Regulador por esta nueva iniciativa que "viene a consolidarse como uno de los grandes legados de la capitalidad gastronómica de 2026".

"Dentro de los compromisos asumidos con la industria de la hostelería queremos conseguir que sea un éxito pero también que se consoliden proyectos para el futuro y que de esta capitalidad se creen empresas, puestos de trabajo y para que esto sea posible hace falta formación y precisamente de aquí surge este proyecto", ha recalcado García-Pelayo.

El proyecto de adecuación de las instalaciones ha sido financiado por el programa Dipuinnova de la Diputación de Cádiz, con un importe de 120.360 euros. Por su parte, la presidenta de la Institución Provincial, Almudena Martínez, ha destacado que "Diputación sólo ha hecho lo que debe hacer, que es apoyar a la provincia por lo que tiene que agradecer al vino, a la gastronomía y a Jerez en un año como éste que ostenta la capitalidad y que seguro se extenderá por toda la provincia".

Por su parte César Saldaña, en nombre del consejo, ha afirmado que "se trata de un día importante para esta casa ya que se consolida su estrategia de utilizar la gastronomía como un eje fundamental de la comunicación". "Unimos ese vector de la gastronomía y los vinos con la actividad formativa, llevamos más de 20 años haciendo cursos de todo para sumilleres, formadores, público en general y ahora añadimos gastronomía en un año tan importante para Jerez con la capitalidad", ha concluido.