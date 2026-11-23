Archivo - La alcaldesa de Jerez y presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - PP DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha asistido este lunes a la reunión que ha mantenido la Mesa de Conectividad en el aeropuerto de la ciudad, donde ha pedido al Gobierno central que haya mejores conexiones aéreas con Madrid como alternativa a la ausencia de conexión ferroviaria.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que en la Mesa de Conectividad está además del Consistorio jerezano, Aena, el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y la Diputación provincial. Así, desde el Ayuntamiento, y según ha explicado la alcaldesa, se ha planteado "que forzosamente se tienen que incrementar las conexiones con Madrid".

"No es de recibo que estemos mejor conectados con otros países, que queramos tener conexiones con París o con Milán, que es estupendo y nos alegramos de esas conexiones, pero que no estemos conectados con la capital de España", ha manifestado García-Pelayo, que ha señalado que por eso han pedido "que se refuercen las conexiones y por supuesto también a horas normales". Igualmente, ha pedido que se fijen los precios de todos los vuelos Jerez-Madrid.

"Otra cuestión que nos preocupa es que ahora no tenemos trenes por el trágico accidente de Urda y que las conexiones que tenemos ahora sólo durarán hasta el 30 de noviembre, por lo que hasta el 14 de diciembre nos quedamos otra vez sin conexiones", ha advertido la alcaldesa, que ha indicado que "antes todas las semanas utilizaban el tren entre Cádiz y Madrid en torno a 14.000 personas y ahora con los vuelos que han puesto sólo son unas 6.000 personas las que pueden utilizar esas conexiones".

"Necesitamos ahora que no hay tren, estar mejor conectados y es importante que tengamos todos los días del año mejores conexiones con Madrid, ya que no es normal que no podamos ir a la capital de España", ha insistido.