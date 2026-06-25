La alcaldesa presenta 'Jerez Ciudad Cultural' para potenciar un modelo urbano sostenible desde el talento local

Presentación de la hoja de ruta 'Jerez Ciudad Cultural'. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado este jueves en los Museos de la Atalaya la hoja de ruta 'Jerez Ciudad Cultural', una iniciativa que marca el inicio de una nueva etapa para la ciudad y que continúa tras el proceso de candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, teniendo como objetivo consolidar y desarrollar todo el capital cultural, social e institucional generado durante estos años, buscando potenciar un modelo urbano sostenible desde el talento local.

Ante representantes del sector cultural, entidades sociales, agentes económicos e instituciones, la alcaldesa ha presentado la continuidad del proyecto cultural que Jerez llevó a Europa, iniciando una nueva etapa para la transformación proyecto construido durante la candidatura en acciones concretas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, la directora general de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP, Cristina Montalvá, y el secretario local de Comisiones Obreras, Patricio Pérez Pacheco.

Todos ellos han compartido su visión sobre el papel de la cultura como herramienta de desarrollo, cohesión y futuro.

Durante su intervención, María José García-Pelayo ha señalado que "desde el primer momento" tuvieron "muy claro que lo más importante era todo lo que habíamos construido juntos".

La candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, ha abundado, "nos permitió movilizar a la ciudad, escuchar a cientos de personas, generar ideas, proyectos y alianzas que tienen valor por sí mismos", por eso, ha dicho, "hoy estamos aquí", al señalar que "los proyectos importantes no terminan cuando se pronuncia un veredicto, empiezan a tomar verdadera forma cuando existe la voluntad de hacerlos realidad".

La alcaldesa ha explicado que esta nueva etapa supone pasar "de la ilusión a la ejecución", mediante una metodología de trabajo rigurosa que permita garantizar la viabilidad técnica y económica de las iniciativas planteadas. En este sentido, ha anunciado la realización de un proceso de evaluación y priorización de proyectos que permita identificar aquellas propuestas con mayor capacidad para generar oportunidades, fortalecer el tejido cultural, mejorar los barrios y contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad.

A este respecto ha recordado que "la cultura es una herramienta de transformación social" que se quiere que llegue "a todos los rincones de Jerez" y que esté presente en la educación, la juventud, la igualdad y la cohesión social, además de señalar que "nuestro patrimonio histórico, artístico siga siendo un motor de oportunidades para toda la ciudadanía".

La hoja de ruta de 'Jerez Ciudad Cultural' se articula sobre las bases establecidas en el libro de candidatura de Jerez 2031 y en sus grandes ejes estratégicos, que servirán de referencia para impulsar nuevos proyectos culturales durante los próximos años. Entre las primeras iniciativas que ya nacen directamente del legado de la candidatura destaca 'Jerez Fusión', festival concebido como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, talento local y proyección exterior.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento continuará trabajando conjuntamente con las instituciones que han respaldado el proyecto desde sus inicios.

En este sentido, ha reiterado la colaboración con la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Cámara de Comercio de Jerez, además de reforzar las líneas de cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con diferentes organismos e instituciones internacionales, con el objetivo de seguir posicionando a Jerez como una referencia cultural y hacer realidad el proyecto compartido que la ciudad construyó durante la candidatura.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, Juancho Ortiz, ha señalado que desde la institución que representa "siempre consideramos que Jerez 2031 era un proyecto para potenciar y poner en valor el patrimonio material e inmaterial de toda la provincia".

Así, ha entendido que este nuevo proyecto es "una oportunidad de futuro en el que la unión entre instituciones debe ser la base para alcanzar los objetivos propuestos". "Cádiz es cultura los doce meses del año, y Jerez Ciudad Cultural supone una nueva oportunidad para impulsar un sector que genera un turismo de calidad y dinamiza la economía local y provincial", ha sostenido.

El acto ha contado con la participación del equipo de actores de Teatro Estudio Jerez y ha puesto de manifiesto el talento creativo de la ciudad gracias a la participación de Lucía Soto de Rueda, Juan Diego Mateos Trío y la Banda Municipal de Música de Jerez, que ha estrenado el Himno de la Cultura, obra original compuesta por su director, Luis Alfonso Román Cárdenas, además de Anthony Jazz Trio, el alumnado de la Academia de Baile Jerez, María Martínez, Kristina, María Plata, Valentín Agrela y Antonio Morales, así como miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Pinceles.