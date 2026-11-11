El Ayuntamiento de Jerez abona 12,6 millones de deuda "cumpliendo los compromisos" adquiridos con Hacienda

Archivo - Francisco Delgado, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha indicado que ha hecho efectivo durante el pasado mes de octubre el abono de 12.651.381 euros correspondientes a la anualidad de 2026 de los préstamos del Fondo de Ordenación, "dando cumplimiento, un ejercicio más, a los compromisos financieros adquiridos con el Ministerio de Hacienda" en el marco del Plan de Sostenibilidad Financiera aprobado en noviembre de 2023.

En una nota, el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, ha señalado que este nuevo pago pone de manifiesto que "se siguen cumpliendo las obligaciones económicas asumidas para hacer frente a la deuda municipal, conforme al calendario de vencimientos establecido".

El pago realizado, tal y como ha recordado el responsable municipal, se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Jerez y el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2023, que permitió revisar las condiciones financieras de la deuda municipal y establecer una nueva fórmula de amortización, a cambio de la asunción de una serie de compromisos de sostenibilidad financiera y de cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Ajuste municipal.

Este acuerdo posibilitó al Ayuntamiento acogerse a nuevas condiciones de financiación para ordenar el pago de sus obligaciones y mantener el acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado, entre ellos el Fondo de Ordenación, destinado a facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones económicas de las entidades locales.

Desde la aprobación del citado Plan de Sostenibilidad Financiera, el Ayuntamiento ha realizado pagos correspondientes a los vencimientos de las cuotas de los préstamos concertados con Hacienda por un importe total de 35.639.341 euros.

El Ayuntamiento ha recordado que la adaptación del Plan de Ajuste a estas condiciones acordadas con Hacienda fue aprobada en el Pleno de enero de 2024, incorporando los compromisos asumidos por el Ayuntamiento para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones. Desde entonces, el Consistorio ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para atender los vencimientos de la deuda y cumplir con las exigencias del marco financiero acordado.

Asimismo, Francisco Delgado ha destacado que el abono de esta anualidad sigue en la línea de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento para atender sus obligaciones financieras. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de agosto anunció que durante el actual mandato se han cancelado ocho préstamos y se ha abonado alrededor de 30 millones de euros de deuda al Ministerio de Hacienda, avanzando el vencimiento de otros 12 millones para octubre de 2026, cuyo pago se ha materializado ahora.

En aquella ocasión, Francisco Delgado ha destacado igualmente que las liquidaciones presupuestarias del actual mandato habían generado cerca de 77 millones de euros de remanente positivo y que el ejercicio 2024 se había cerrado cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, con un superávit de 217.000 euros y un remanente de tesorería positivo de 22,5 millones de euros.

A estas actuaciones se suma la actualización del Plan de Ajuste aprobada por el Pleno municipal en julio de 2026, como requisito para acceder a un nuevo mecanismo estatal de pago a proveedores, ha añadido.

El pago correspondiente a octubre de 2026 constituye, por tanto, un nuevo cumplimiento del calendario de amortización de los préstamos del Fondo de Ordenación y de las obligaciones asumidas en el marco del Plan de Sostenibilidad Financiera. "Nuestro objetivo es mantener esta misma línea de cumplimiento en los próximos ejercicios, conforme a los vencimientos previstos, y seguir avanzando en la normalización de las cuentas públicas para atender las necesidades de la ciudad y la mejora de los servicios públicos", ha concluido.