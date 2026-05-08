El Ayuntamiento de Jerez activa el servicio de limpieza ininterrumpido por primera vez para la Feria del Caballo

La alcaldesa de Jerez visita el recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, ha activado con motivo de la celebración de la Feria del Caballo, un servicio de limpieza especial ininterrumpido que, como novedad, arranca este viernes, jornada previa a la inauguración del alumbrado.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el servicio de limpieza de la edición de este 2026 supone además una ampliación de la contratación de personal del 14% respecto a la del año pasado, con un total aproximado de 1.300 jornadas eventuales de trabajo, todo ello con el fin de mantener limpio el recinto y su entorno.

De este modo, este viernes, 45 personas estarán trabajando ya en un servicio de limpieza continuado, en el que también se ha ampliado el horario de recogida de residuos desde las 11 horas hasta las 12,30 horas, para dar respuesta a las demandas de los caseteros de la feria.

Desde el sábado día 9 hasta el sábado día 16 trabajarán en la Feria del Caballo casi un centenar de operarios diarios, repartidos en tres turnos. El dispositivo comprende también la recogida selectiva de papel, cartón, envases ligeros y vidrio, con un servicio caseta a caseta en un horario establecido para hacer la Feria del Caballo más sostenible.

Según ha indicado el Ayuntamiento, entre el 9 y 16 de mayo, días de la celebración de la Feria del Caballo, se llevará a cabo la recogida manual de residuos procedentes de las casetas, emplazamiento para feriantes y atracciones, en horario de 6 a 8 horas; la recogida de residuos depositados en los contenedores de 6 a 13 horas; la limpieza manual de recinto ferial en horario ininterrumpido de 6 de la mañana a 5 de la mañana del día siguiente; limpieza mecánica con barredora y baldeo de calles aledañas de 6 a 13 horas y riego del albero de 6 a 22 horas.

Para ello, se instalarán 120 contenedores de residuos y se emplearán medios materiales con 24 carritos portacubos, dos camiones de carga lateral, cinco camiones de carga trasera, dos camiones cisterna, una retroexcavadora, una minipala, una hidrolimpiadora y seis barredoras, según ha señalado el Ayuntamiento, que ha añadido que un equipo de mantenimiento se encargará de la reposición de plantas y macetas, así como del riego, tanto en el recinto ferial y alrededores, como de las instalaciones del antiguo Depósito de Sementales.

PUNTO VIOLETA

Por otra parte, el Ayuntamiento ha señalado que vuelve a apostar por una Feria del Caballo igualitaria, en la que la sensibilización esté muy presente y la ciudadanía cuente con servicios acordes a una ciudad comprometida con la corresponsabilidad y con la erradicación de cualquier tipo de acoso, violencia o discriminación contra las mujeres, coordinados por la Delegación de Igualdad y Diversidad.

Así, el Punto Violeta del recinto ferial seguirá difundiendo la campaña 'Jerez por un ocio seguro. Diversión sin agresión', así como el servicio de acompañamiento a las mujeres.

El Punto Violeta es un servicio de sensibilización a la ciudadanía, información y atención (en casos de presentarse) de situaciones de violencia de género y violencias sexuales y sus objetivos son concienciar sobre las violencias de género y sexuales y promover espacios de diversión seguros, de respeto hacia las mujeres y libres de acosos y de agresiones durante la celebración de la Feria del Caballo 2026.

Además, según ha recordado el Ayuntamiento, informa, atiende, asesora y acompaña en situaciones críticas como en el caso de que una persona presencie una situación o una mujer sufra una agresión. En este caso, se activaría el protocolo de emergencia desde la coordinación con el dispositivo sanitario presente en el evento y los cuerpos de seguridad.