Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha adjudicado a la empresa Montajes Anerol S.L. las obras para completar el cerramiento de las instalaciones deportivas de San Telmo, en la zona sur, mediante la construcción de un nuevo tramo de vallado de 55,61 metros de longitud en la parcela situada frente a la avenida de la Libertad.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que esta actuación, que fue aprobada a finales de septiembre, dará continuidad al cerramiento existente, construido en 2015, y se enmarca en las intervenciones que viene impulsando el Gobierno municipal para seguir mejorando las condiciones de este complejo deportivo.

Asimismo, ha explicado que los trabajos previstos incluyen la retirada de las mallas y elementos metálicos actuales así como la limpieza y preparación del terreno donde se instalará el nuevo cerramiento.

Una vez acondicionada esta zona, se llevarán a cabo las excavaciones necesarias para construir una base de hormigón armado de 40 por 40 centímetros, sobre la que se colocará el nuevo vallado prefabricado, compuesto por una parte inferior de hormigón y tubos metálicos fijados a la estructura, manteniendo las características del cerramiento ya existente.

Por su parte, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha destacado que esta actuación "supone un nuevo paso en la mejora de unas instalaciones deportivas que cuentan con una importante actividad diaria y que dan servicio tanto a los clubes como a numerosos usuarios de este entorno". Asimismo, ha señalado que "tras las actuaciones realizadas en el campo de fútbol y en otros espacios del complejo, se sigue trabajando para mejorar las condiciones de seguridad, conservación y uso de San Telmo".

En este sentido, ha recordado que este proyecto se suma a las mejoras acometidas recientemente por el Ayuntamiento en estas instalaciones, que reciben alrededor de 600 personas durante la semana, una afluencia que aumenta los fines de semana con motivo de la celebración de partidos y otras actividades deportivas.

Entre estas actuaciones, Tomás Sampalo ha subrayado la inversión municipal de 266.911 euros destinada a la renovación del campo de fútbol y de otros espacios del complejo. Estos trabajos incluyeron la sustitución de la base elástica y del césped artificial, la renovación del equipamiento deportivo y de las rejillas de drenaje, así como la mejora de los accesos y la colocación de señalización accesible e inclusiva, ha recordado.

Finalmente, ha indicado que igualmente se llevaron a cabo otras mejoras como la instalación de nuevas porterías y elementos deportivos, la colocación de barandillas con doble pasamanos, la renovación de pavimentos, el arreglo y pintado de los vestuarios y la instalación de aparcabicis.