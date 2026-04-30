El Ayuntamiento de Jerez adjudica las obras de construcción del nuevo aparcamiento de Hijuela de la Marquesa

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado a la empresa Infraestructuras Urbanas y Medioambientales S.L. las obras de urbanización de una de las márgenes del vial Hijuela de la Marquesa que permitirán la creación de un nuevo espacio de aparcamiento en esta zona de la ciudad. El importe de esta actuación, "muy demandada por la comunidad vecinal", asciende a 520.661 euros, según ha señalado.

En una nota, ha indicado que esta intervención responde a la necesidad de ampliar la dotación de plazas de estacionamiento en este espacio público, así como de favorecer la ordenación urbana en un entorno que presenta una creciente demanda de este tipo de equipamientos, contribuyendo, además, a facilitar la movilidad y el acceso a sus viviendas tanto a vecinos como a usuarios. En concreto, el proyecto abarca las barriadas de El Pinar y La Pita y la avenida Juan Carlos I.

Asimismo, ha explicado que en líneas generales, las obras contemplan la adecuación integral del terreno que es objeto de esta actuación, de unos 320 metros cuadrados de superficie y situado junto al parque de La Marquesa, incluyendo trabajos de nivelación, pavimentación y señalización, así como la dotación de infraestructuras básicas que garanticen la funcionalidad y seguridad del nuevo aparcamiento.

De manera más detallada, la intervención prevé la creación de unas 100 plazas de aparcamientos en línea y en batería, y su correspondiente acerado que incluirá una franja ajardinada. Igualmente, se contempla la mejora de los accesos y la integración del espacio donde se actúa en el entorno urbano existente, además de la renovación y modernización de servicios básicos como el alumbrado público, que será sustituido por tecnología LED, y las redes saneamiento, que serán readaptadas para garantizar el funcionamiento de un sistema de drenaje superficial.

Por su parte, el Gobierno municipal ha subrayado que esta actuación forma parte del conjunto de mejoras que se están llevando a cabo en los equipamientos e infraestructuras urbanas con el fin de optimizar el espacio público y ofrecer soluciones eficaces, funcionales y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, ha añadido que con esta adjudicación el Ayuntamiento avanza en la ejecución de proyectos que contribuyan a "una ciudad más ordenada y accesible, reforzando la calidad de vida en los distintos barrios de Jerez".

Finalmente, ha recordado que está ampliando la dotación de plazas de aparcamiento en otros puntos de la ciudad, como son la barriada La Plata, en los terrenos del antiguo Elefante Azul; en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas; y en la avenida Mallorca y en zonas de El Almendral, Montealto y La Granja.