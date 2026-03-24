Ayuntamiento de Jerez aprueba la licitación para vender el edificio de la calle Francos 29 destinada a uso residencial

Edificio de la calle Francos, 29 en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha iniciado la convocatoria de licitación, en pública concurrencia, para la enajenación del inmueble de la calle Francos 29 destinado a uso residencial y otros compatibles. El acuerdo, adoptado por Junta de Gobierno Local, ha incluido la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la licitación pública relativa a esta finca, que sale a la venta por un precio de 145.606 euros.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, trata de un inmueble de gran valor patrimonial que fue adquirido por el Ayuntamiento mediante expropiación forzosa debido al incumplimiento de los deberes de conservación de su anterior propietario. Actualmente se encuentra incluido en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y está declarado en situación de ruina urbanística.

El edificio, que tiene una superficie construida de 1.574 metros cuadrados, está catalogado en el vigente PGOU como de interés genérico. En cuanto a su ubicación, presenta fachada a las calles Francos y Juana de Dios Lacoste, y entre sus elementos de mayor valor ha destacado un patio que data del siglo XVIII.

El Ayuntamiento ha indicado que con esta nueva licitación se pretende recuperar una finca de alto interés histórico y arquitectónico y eliminar una zona degradada de este céntrico enclave de la ciudad. Además, su puesta en uso posibilitará la reapertura de la calle Pilar, que conecta Juana de Dios Lacoste y Francos, y que se encuentra sin acceso desde hace años.

Según consta en el pliego de condiciones aprobado, la adjudicación de la finca se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto y en función de una serie de criterios de valoración, entre los que figura el régimen de vivienda a construir, tanto en venta como en alquiler. También se introducen como criterios el precio de venta o alquiler de las viviendas a promover, o la mejor oferta económica, es decir, el mayor incremento del precio ofertado, ha concluido en el Ayuntamiento.