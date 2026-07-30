El Ayuntamiento de Jerez aprueba un préstamo de casi siete millones con el ICO para actuaciones por las borrascas

Pleno del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, celebrado este jueves con carácter extraordinario y urgente, ha aprobado pedir un préstamo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por casi siete millones de euros para financiar un centenar de actuaciones realizadas en 2026 para paliar los efectos del tren de borrascas.

Este préstamo se realiza en representación de la Administración General del Estado, con cargo al fondo de financiación a entidades locales para paliar los efectos de las inundaciones, según ha explicado en una nota el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que también se ha aprobado la actualización del Plan de Ajuste en el marco de la solicitud de financiación de las actuaciones de las entidades locales para paliar los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, establecido por acuerdo adoptado de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 11 de mayo de 2026.

El delegado de Economía y Hacienda ha señalado que el Plan de Ajuste "cumple objetivos de sostenibilidad financiera y la regla del gasto, y no supone cambios sustanciales". En cuanto a la urgencia, el delegado de Economía y Hacienda ha explicado que hasta el 17 de julio no se sabía cómo había que tramitar este préstamo y el plazo de presentación era del 20 al 30 de julio de 2026.

Delgado ha explicado que se va a solicitar un crédito de 6.990.854 millones para atender necesidades derivadas de las inundaciones que "produjeron daños materiales, pérdidas de bienes y un riesgo para los equipamientos e infraestructuras que requerían acciones inmediatas para restablecer la normalidad". En este sentido, ha indicado que "una parte de estas necesidades se pudieron realizar al amparo de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía y el Estado y las que han quedado fuera de este amparo son las que son objeto de este préstamo".

Así, se establecen 117 actuaciones, de las que 47 son en centros educativos, 24 en zona rural, 12 en equipamientos culturales, tres en bibliotecas, diez en alumbrado público, vías públicas y limpieza viaria y 16 en edificios públicos.

Igualmente, el delegado de Economía y Hacienda ha explicado que el plazo de amortización de este crédito es de octubre del 2027 a octubre de 2041, con la entidad que determine el Ministerio de Hacienda.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que "este préstamo es una oportunidad que nos da el Gobierno de España, que nos está brindando esta oportunidad cargando estas iniciativas a esta financiación extraordinaria".