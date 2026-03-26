Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) activa desde este jueves su plan de seguridad para Semana Santa

El teniente de alcaldesa de Seguridad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, supervisando uno de los pasos de peatones de la Carrera Oficial de la Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha activado a las 12,00 horas de este jueves 26 de marzo el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y Situación Operativa 0 con motivo del plan integrado de Semana Santa.

Esta activación con dos días de antelación respecto a ediciones precedentes supone una importante novedad en el sentido de que así se pueden atender de manera coordinada desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) las salidas procesionales de asociaciones culturales y juveniles, que se producen este mismo jueves y fundamentalmente en Viernes de Dolores, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El Cecop virtual se activa hasta la finalización de la Semana Santa el próximo Domingo de Resurrección, y se mantendrá activo para aportar "mayor eficacia", de forma simultánea con el Cecop presencial, en la Jefatura de la Policía Local, los días prestablecidos.

Igualmente, supone una novedad en el Plan de Seguridad dar mayor permeabilidad a los pasos de peatones de la Carrera Oficial, consensuado con la Unión de Hermandades, para que sean más dinámicos en sus aperturas y tengan en algunos casos una única dirección, con el objetivo de que haya una mayor fluidez de personas y de minimizar los tiempos de espera.

De hecho, se ha indicado que ha habido reuniones formativas con agentes de Policía Local, vigilantes y la Unión de Hermandades, incluyendo a los diputados de tramo de las cofradías para una mayor coordinación operativa sobre esta novedad técnica de la Carrera Oficial.

De esta manera, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, junto al jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, y al CEO de División de Seguridad Privada, Alonso Torralva, han supervisado los pasos de peatones de la Carrera Oficial al objeto de estudiar mejoras en las zonas donde sea posible, para así evitar que haya público que utilice estos espacios como puntos de observación, obstaculizando el paso de las personas que tienen el objetivo de cruzar.

Se recuerda además que estos pasos, que estarán supervisados por Policía Local y por División de Seguridad Privada, según el Plan Integrado de Semana Santa, serán los puntos donde las personas que puedan encontrarse a menores extraviados deban acompañarlos, ya que desde allí se dará comunicación inmediata al Cecop para la localización de sus familiares.

Asimismo, se ha recordado dentro del Plan Integrado de Semana Santa la mayor presencia de agentes de la Policía Local, ya que a los efectivos de plantilla se sumarán los 39 agentes en periodo de prácticas de la Escuela de Policía Local, así como el seguimiento en tiempo real desde el Cecop de la unidad de drones del citado cuerpo.

A esto se suma la incorporación de diez nuevas cámaras a la zona centro, añadiéndose así 61 con las nuevas y 116 en total en la ciudad.