El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) adjudica las obras de instalación del entoldado de la calle Larga por 271.000 euros

Archivo - Vista del emblemático edificio del Gallo Azul en la calle Larga de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la adjudicación, por parte de la Junta de Gobierno Local, del contrato de obra de la fase uno del proyecto de instalación del nuevo entoldado en la calle Larga a la empresa Ejoc2004, por importe de 271.966,86 euros, IVA incluido.

Esta intervención está enmarcada en la primera fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado al 50% entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, como ha indicado el consistorio en una nota.

La alcaldesa ha señalado que la ejecución de este proyecto se licitó con anterioridad y fue adjudicada, pero que el Ayuntamiento tuvo que proceder a la extinción del contrato al desistir la anterior adjudicataria. Esto hizo necesario iniciar una nueva licitación.

"Ha sido por tanto un proceso largo y el siguiente paso será ahora la firma del contrato", ha aseverado.

Igualmente, ha avanzado que se está en contacto con la Asociación de Comerciantes del Centro con el fin de acordar la fecha más idónea para instalar este sistema. Tras reprogramar su inicio, el planteamiento es llevar a cabo estos trabajos cuando finalice el Gran Premio de España de Motociclismo, el próximo 26 de abril.

La previsión es que para la época estival el nuevo entoldado esté ya instalado.

Esta primera fase consiste en la instalación de un sistema de entoldado en el tramo de la calle Larga comprendido desde la esquina con el Edificio El Gallo Azul hasta la intersección con la Plaza del Banco con el fin de generar zonas espacios de sombra en el viario público de la ciudad y crear un ambiente más fresco para pasear y disfrutar del entorno.

Este tramo tiene una longitud aproximada de 173,63 metros y una anchura de 8,5 metros cuadrados, siendo su superficie total de 1.478,83 metros cuadrados.

Así pues, con la colocación de este entoldado se pretende hacer de este céntrico enclave un lugar de estancia "más agradable", al tratarse de una de las calles con mayor tránsito peatonal de la ciudad, que enlaza con diversos atractivos turísticos y que ofrece una importante oferta comercial, además de ser enlace de conexión y accesibilidad a otras vías y espacios de interés.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO KIKO NARVÁEZ

Por otro lado, se ha informado de la adjudicación de las obras de reforma del Pabellón Polideportivo Kiko Narváez a la empresa Globalia Urbanismo Integral SL por importe de 431.670,27 euros, IVA incluido.

Este proyecto tiene como objetivo principal resolver las patologías constructivas acumuladas durante más de 25 años de uso intensivo de estas instalaciones, dando una solución integral a los problemas de entrada de humedades, accesibilidad y seguridad estructural que presentan.

Según ha detallado el Ayuntamiento, estas filtraciones habían provocado la degradación del pavimento original, generando problemas de adherencia que resultaban "especialmente peligrosos para los jugadores de voleibol y baloncesto", llegando a forzar la suspensión frecuente de entrenamientos y partidos oficiales en días de lluvia.

"El objetivo por tanto es dignificar este equipamiento y convertirlo en un polideportivo moderno donde se pueda practicar deporte de forma segura y saludable", ha señalado García-Pelayo.

Tal y como ha recordado, el Pabellón Polideportivo Kiko Narváez lleva "décadas sin un mantenimiento continuo y adecuado", por lo que "ha sufrido un deterioro progresivo que compromete la seguridad y la funcionalidad de la práctica deportiva".

Entre las actuaciones programadas se incluyen la eliminación de humedades, la sustitución completa del pavimento deportivo por un sistema vinílico homologado, la sustitución del actual graderío metálico por una nueva grada metálica, y la adecuación total a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y protección contra incendios.

La intervención incluye también la sustitución del tapete actual por una superficie de pavimento vinílico deportivo homologado de última generación.

El proyecto contempla la renovación de las cuatro puertas de emergencia existentes en la pista deportiva, así como la mejora de las instalaciones de evacuación y protección existente en caso de incendios, y la adopción de medidas para el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad, consistentes principalmente en la creación de un aseo para personas con movilidad reducida.

Además, se realizarán otros trabajos de mantenimiento de las instalaciones, para lo cual se mejorarán puertas, marcos y ventanas exteriores de vestuarios y aseos, para reparar cristalerías rotas o ausentes; del hall de la entrada, donde existen desniveles en la solería y algunas placas rotas, y del techo de la entrada, que presenta fisuras y huecos de un punto de luz ausente.