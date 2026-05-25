El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) cierra parques, pistas deportivas al aire libre y el Zoo por el fuerte viento

Archivo - Un parque de Jerez cerrado por el temporal de viento en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de que los parques y jardines, las instalaciones deportivas al aire libre y el Zoobotánico permanecerán cerrados hasta nuevo aviso debido a la prolongación del aviso amarillo por fuertes vientos.

La clausura de estos espacios se ha producido a las 12,00 horas del mediodía de este lunes, al persistir las fuertes rachas de viento en la localidad jerezana y como medida preventiva para evitar daños personales.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que extremen las precauciones si salen a la calle.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso por viento entre las 6,00 y las 20,00 horas en la campiña de Jerez, el litoral gaditano y el Estrecho de Gibraltar. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho, según su página web, consultada por Europa Press.