El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) concede licencia para construir 49 viviendas en el entorno de Entrevías

Fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado, entre los asuntos destacados de su orden del día, la concesión de una licencia urbanística para la construcción de un edificio de dos plantas destinado a 49 viviendas que estará situado entre las calles Azufre y Cofre, en el entorno de Entrevías.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que también se ha concedido licencia para la terminación de un edificio plurifamiliar destinado a otras 13 viviendas en la calle Álamos y para otras tres unifamiliares, lo que suman un total de 65 viviendas autorizadas esta semana en la ciudad de Jerez.

La promoción de 49 viviendas incluye, además, 57 plazas de aparcamiento y 57 trasteros e irá ubicada en una parcela que es la resultante de un proyecto de parcelación y que tiene una superficie de 3.578,04 metros cuadrados. El complejo residencial incluirá zonas ajardinadas en el interior de la parcela y una piscina comunitaria, entre otros servicios.

Por su parte, la segunda licencia destacada tiene como objeto la terminación de las obras de construcción que quedaron pendientes de ejecutar de un edificio destinado a 13 viviendas, con garajes, trasteros y piscina situado en la calle Álamos, en el entorno de Madre de Dios.

Asimismo, se han autorizado también la construcción de una unifamiliar en Montecastillo y dos proyectos de reforma y adaptación de locales a viviendas, uno de la calle Évora y otro de la calle Arcos.