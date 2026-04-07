Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) desarrolla un programa sobre el uso estratégico de datos para mejorar servicios públicos

Archivo - Desayuno informativo sobre economía del dato organizado por el Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) está desarrollando el Programa Formativo de Capacitación en Espacios de Datos e Interoperabilidad, dirigido a profesionales TIC y que tiene como fin el uso estratégico de los datos para mejorar los servicios públicos, la competitividad empresarial y la innovación en las ciudades.

Para ello, está desarrollando desayunos sectoriales para promover el conocimiento sobre las oportunidades que genera la economía del dato, todo ello a través del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), dependiente de la Delegación municipal de Transformación Digital, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El programa forma parte del proyecto EDINT, en el que participa la ciudad dentro de su estrategia Jerez Connected, y de manera pionera, junto a otras 11 entidades locales de España.

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Empresa, Trabajo Autónomo y Seguridad en el Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, ha recordado que la ciudad es una de las entidades españolas que ha tenido "el privilegio" de poder desarrollar un Centro de Excelencia y Oficina del Dato.

Cabe destacar que el espacio de datos EDINT está impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de Red.es.

El Programa Formativo de Capacitación en Espacios de Datos e Interoperabilidad ha comenzado con una formación online, que se va a desarrollar entre los meses de abril y mayo, y que tiene como objetivo impulsar la formación en las últimas tecnologías de los espacios de datos. Está destinado al personal técnico de la Delegación de Transformación Digital y a empresas asociadas al Clúster Tecnológico de Jerez Nexur.

Las sesiones presenciales comenzarán a partir del 14 de abril en las instalaciones del CITED, ubicadas en el Parque Empresarial. El programa incluye, entre otros contenidos, formación online y presencial sobre ontología y semántica de los datos, conexión de espacios de datos e interoperabilidad, open data y educación ciudadana, o gobernanza del dato y sus aspectos legales.

Además, se ha recordado que el Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) está desarrollando desayunos informativos sobre la economía del dato y las oportunidades que genera.

Este jueves 9 de abril hay previsto un desayuno-charla sobre los límites éticos del uso de datos con la inteligencia artificial, que será impartido por Miguel Ángel Martín, de Data & AI Specialist en Innovasur y director de la red de Oficinas CEOD del proyecto EDINT en España.

El CEOD de Jerez y el proyecto EDINT son parte de la estrategia del Ayuntamiento para ofrecer información útil a la ciudadanía en un nivel puntero con otras ciudades de España. El CEOD está ubicado en la sede de la Delegación de Transformación Digital y está siendo gestionado por la UTE Innovasur-Auren.

Se trata de un foro de análisis, generación de soluciones basadas en los datos en relación a las prioridades europeas y nacionales en materia de transformación digital y también es un espacio de interoperabilidad.

Así, Jerez se suma a los otros 11 centros EDINT en España, desarrollados como centros compartidos, éticos y seguros en el tratamiento de datos, ubicados en La Coruña, Alcoy, Badajoz, Fuenlabrada, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, Mataró, Santander y Valencia.

De esta manera, forma parte de un grupo seleccionado de ayuntamientos en España que, a través del proyecto EDINT, van a crear mecanismos para mejorar la eficiencia en su gestión mediante las nuevas tecnologías. Esto permitirá que, una vez esté desarrollado el proyecto con las aportaciones de los distintos sectores estratégicos de la ciudad, ofrecer herramientas "más eficientes y eficaces a la hora de ofrecer unos servicios públicos más adecuados y adaptados a las necesidades reales de los jerezanos y de tener un análisis más pormenorizado y realista de la propia ciudad", ha señalado Martínez.

El espacio de datos EDINT busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros de formación y ciudadanía a través de la innovación abierta en tres áreas principales, como son Movilidad --transporte sostenible, gestión del tráfico y planificación del territorio--, Servicios como eficiencia energética, gestión de recursos y análisis del impacto ambiental, y Competitividad, con un estudio del contexto económico del entorno, impulso a la actividad empresarial y atrayendo talento cualificado.