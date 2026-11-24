El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Antonio Real, en la inauguración del primer Foro de Gastronomía de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha destacado "el éxito" de la celebración del primer Foro de Gastronomía de Jerez, enmarcado dentro de la Capitalidad Gastronómica de la ciudad en este 2026 en el que se ha abordado la alimentación y la cocina jerezana desde una perspectiva histórica a través de cuatro ponencias.

El público asistente, que ha completado el aforo del Salón Los Arcos de El Alcázar, ha podido seguir las cuatro exposiciones que han dado forma a esta primera edición, de una cita que pretende consolidarse en el calendario cultural y asentarse en el legado de la Capitalidad, como ha indicado el Consistorio en una nota.

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, ha dado la bienvenida a los asistentes a esta jornada, agradeciendo además la presencia de los expertos que han intervenido. Además, ha destacado la importancia de celebrar estas jornadas como uno de los compromisos marcados cuando se diseñó la hoja de ruta de la capitalidad gastronómica, subrayando "el valor y la importancia de una rica herencia cultural y social acumulada a lo largo de milenios, profundizando en las raíces de nuestra cocina y nuestras costumbres gastronómicas".

La jornada ha arrancado con la intervención de la doctorada de la Universidad de Burdeos Montaigne e investigadora sobre la alimentación y cerámica magrebí en Al-Andalus y el Maghreb occidental, Ilham Otky Taib, que ha participado con la ponencia 'Gastronomía Andalusí en Sharish: Cultura alimentaria y legado culinario'. Con ella ha puesto sobre la mesa "las muchas influencias" que el recetario actual tiene de la cocina andalusí a través de un recorrido por costumbres, textos y anécdotas.

A continuación, ha sido el turno del doctor en Historia del Arte, Manuel Romero Bejarano, con su exposición titulada 'Venta, Consumo y Exportación de Alimentos en Jerez durante el siglo XVI'. De este modo, los presentes han podido reconocer el legado que los antepasados dejaron en la gastronomía con un análisis de los alimentos y usos que los jerezanos del dieciséis usaban en sus platos y comidas.

Tras una pausa, el también doctor en Historia del Arte, David Caramazana, ha disertado sobre 'La Patata que llegó a Jerez. América, Comercio y Alimentación en la Andalucía del Siglo XVI', y de su hallazgo del primer documento de la llegada de la patata y su consumo en Europa.

La jornada la ha finalizado Fernando Aroca Vicenti, doctor en Historia del Arte, quien ha repasado los enclaves que a través de los siglos se convirtieron en lugar de compra-venta y mercadería en la ciudad. Un repaso pormenorizado al legado que ha dado lugar a una gastronomía diversa e intercultural con técnicas y sabores de diferentes épocas y lugares y con ejemplos que han puesto "luz" sobre los orígenes de los alimentos y platos tradicionales jerezanos.

Este evento ha aportado una visión académica y de conocimiento a la programación de la Capitalidad, "demostrando el rico patrimonio cultural intangible que es la cocina como elemento esencial que enriquece al desarrollo de la ciudad y a su cultura", como se ha valorado desde el Ayuntamiento.