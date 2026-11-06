Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ejecutará medidas para cumplir los horarios de autobuses de las líneas 8 y 9

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha explicado que se va a continuar mejorando el servicio de autobuses urbanos con el cumplimiento de los horarios y la fluidez de las distintas líneas, principalmente la 8 y 9, que son de recorrido circular, en beneficio de la ciudadanía y de la plantilla de trabajadores.

Lo ha hecho tras un encuentro con representantes del Comité de Empresa de los Autobuses Urbanos, donde se han abordado las medidas que hacen falta para mejorar la fluidez de las distintas líneas del servicio, conforme se complete la renovación de la flota de autobuses, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Jaime Espinar ha explicado que en esta reunión ha quedado "manifiesta" la mejora que está suponiendo la renovación de la flota de autobuses, así como las que conllevarán los nuevos avances que se van a implantar en materia de geolocalización, sistema de navegación y de ayuda a la explotación.

En su opinión, "toda esta modernización del servicio va a redundar en el trabajo que realiza la plantilla de conductores de autobuses urbanos".

Además, ha señalado que se ha realizado un seguimiento en diferentes zonas sensibles de las líneas urbanas y se ha detectado la necesidad de "realizar mejoras en materia de movilidad y ajustes de semáforos" para asegurar el cumplimiento de los horarios.

Jaime Espinar también ha señalado que en esta reunión se han repasado las distintas líneas en servicio y ha avanzado que "para principios de enero" se proyecta la mejora en la fluidez en las líneas de circunvalación 8 y 9, con la incorporación de nuevos vehículos.

Al respecto, ha dicho que "son las que ahora mismo se están viendo más afectadas por el aumento del número de viajeros", recalcando que "afortunadamente han vuelto a superar los cinco millones".

También ha recordado que el Ayuntamiento pondrá en marcha el próximo mes de enero la línea 19, para conectar la zona de Guadabajaque y Torrox con el centro de la ciudad, en respuesta a la demanda creciente de transporte urbano de los vecinos y vecinas que actualmente carecen de este servicio.

Del mismo modo, ha señalado que va a mejorarse también la conexión con Guadalcacín.