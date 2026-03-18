Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) espera finalizar en verano el Centro Cultural Lola Flores dedicado a su familia

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, y el delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, en una visita al segundo Centro Cultural Lola Flores dedicado a su familia - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha informado de que se espera dar por finalizadas en verano todos los trabajos de musealización y terminación del segundo Centro Cultural Lola Flores, dedicado a la familia de la artista y que complementará al museo ubicado también en plaza Belén.

Junto al delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, Espinar ha visitado el inicio de una nueva fase de este segundo espacio, acompañados por representantes de Reinadecorazones, empresa adjudicataria de la musealización, representados por su director, Óscar López, y su director creativo, César Cintas, ha indicado el consistorio en una nota.

Esta nueva etapa contempla el equipamiento y la musealización del segundo espacio dedicado a la artista, que se centrará especialmente en la familia Flores, con referencias destacadas a Antonio González 'El Pescaílla', Lolita, Rosario y Antonio Flores.

Durante la visita, Jaime Espinar ha subrayado la relevancia de este proyecto para la ciudad, incidiendo en que se va a dotar a este espacio "del alma de la familia Flores", que son "auténticos referentes, no solo de la música sino también del cine". "Son símbolos del arte de España que tendrán su casa aquí, en la plaza Belén, junto al Museo de Lola Flores", ha apostillado.

El responsable municipal ha explicado que ya se ha definido el cronograma de actuación y que los trabajos han comenzado. A este respecto, ha señalado que se está ahora al inicio de la musealización necesaria, unos trabajos que no se visualizan ahora mismo en el edificio porque se están realizando en los talleres de la empresa, pero que "a finales de mayo" se empezará a intervenir directamente en estas instalaciones.

De esta manera, el desarrollo del proyecto avanzará de forma progresiva en los próximos meses según las previsiones técnicas, esperando que "a lo largo del verano" finalice la intervención que dotará a Jerez de un nuevo espacio cultural más.

"Estamos en contacto con la familia para organizar el acto de inauguración y coordinar cómo se irá dotando al espacio de sus objetos personales", ha apuntado Espinar, que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la cultura como eje estratégico.

Al hilo de esto, ha asegurado que Jerez es una ciudad que "apuesta por la cultura con una hoja de ruta clara", y que este espacio se sumará a la oferta cultural local rindiendo tributo "a una de nuestras mayores referentes", en alusión a Lola Flores, "una artista universal de la que nos sentimos profundamente orgullosos, al igual que de toda su familia".

En esta misma línea, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha valorado positivamente el avance del proyecto, subrayando la importancia de seguir potenciando la oferta museística de la ciudad y poniendo en valor el legado de la familia Flores a través de un espacio "innovador y atractivo" para la ciudadanía y los visitantes.

Como ha indicado el Ayuntamiento, Reinadecorazones es una de las empresas que actualmente desarrolla más proyectos museográficos en el territorio nacional. Cuenta con un equipo multidisciplinar formado por creativos, artistas digitales, programadores, gestores culturales y videocreadores, entre otros perfiles, y sus trabajos abarcan desde museos históricos y arqueológicos hasta centros de identidad o de información turística, siempre integrados en el territorio para contribuir a la economía social mediante el uso de recursos locales.