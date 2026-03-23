Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) impulsa cuatro nuevos cursos formativos gratuitos en El Zagal

Centro de Formación El Zagal en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Fundación Municipal de Formación y Empleo, ha puesto en marcha el primero de los cuatro cursos de formación que desarrollará con carácter gratuito y financiados íntegramente con presupuesto de la citada fundación en el Centro de Formación El Zagal.

Este ciclo de cursos tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas y recursos formativos útiles que amplíen el currículum de los participantes y faciliten su inserción laboral, como ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Los cursos se impartirán a lo largo de los meses de abril, mayo y junio en horario de 09,00 horas a 14,00 horas, comenzando del 8 al 17 abril con el primero de ellos, titulado 'Principios dietéticos aplicados a los cuidados auxiliares'.

La delegada municipal de Empleo, Nela García, ha subrayado la importancia de estos cursos de pequeño formato, que cuentan con una duración de entre 30 y 40 horas, como "una vía estratégica para el crecimiento formativo y profesional", y cuyas temáticas se centran en áreas con alta demanda de profesionales como son la atención socio- sanitaria y el ámbito cultural y de la inclusión.

Al mismo tiempo, ha destacado "el esfuerzo" del Ayuntamiento por mantener una oferta formativa "constante, atractiva y accesible", asegurando que estos cursos vienen a ampliar la posibilidad de que personas que están desempleadas "puedan enriquecer su currículum y puedan mejorar su empleabilidad con esta formación complementaria".

Nela García ha explicado que para participar en esta acción no se requiere una formación previa ni se exigen requisitos especiales, sino "simplemente las ganas de seguir formándose con la intención de acceder a un puesto de trabajo".

Las personas que estén interesadas en inscribirse en estos cursos formativos pueden hacerlo mediante vía telemática en la web oficial www.jerez.es/empleo o dirigirse de manera presencial a la sede de la Delegación de Empleo, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq números 5-7-9.

Tras el primero de los cursos, sobre Principios dietéticos aplicados a los cuidados auxiliares, le seguirá del 27 de abril al 5 de mayo el de Atención a personas con trastornos cognitivos en estado inicial, el de Acción cultural para la transformación social del 20 al 27 de mayo, y el de Entornos de ocio inclusivos del 3 al 11 de junio.