Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Junta respaldan la propuesta de AJE Andalucía por la conciliación de los autónomos

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en un acto de AJE Andalucía - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, y Nela García Jarillo, delegada municipal de Educación, FP, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, han asistido junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, a la presentación de la iniciativa social de AJE Andalucía en Cádiz sobre medidas de conciliación para los autónomos.

Este encuentro supone la primera exposición de la iniciativa #YoTuveQueElegir, que se integra dentro de una ronda que está recorriendo las ocho capitales andaluzas para visibilizar la brecha de derechos que sufren los profesionales por cuenta propia en materia de conciliación, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha agradecido a AJE Andalucía y a AJE Cádiz "su compromiso diario por los autónomos" y por este evento en el que se "avanza en su conciliación". Además, ha reivindicación el autoempleo como "una opción profesional de primer nivel".

Martínez ha afirmado que es "clave" la colaboración entre administraciones como "el apoyo constante de la Junta y la Diputación en la implementación de medidas que favorezcan al tejido productivo en Jerez", una ciudad en la que, como ha apuntado, "11.000 personas están dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aumentando este registro significativamente en los últimos dos años y su papel clave en la economía local y su dinamización".

Por su parte, la delegada de la Junta ha destacado la importancia de conciliar la vida familiar y laboral y de la colaboración a este respecto, así como "el esfuerzo" del empresariado joven y de las personas dedicadas al trabajo autónomo. También ha valorado la labor que desempeña AJE Andalucía y que se aporten medidas relacionadas con la relevancia de la conciliación.

En este ámbito ha mostrado el apoyo del Gobierno andaluz a esta cuestión, "desde el servicio a la ciudadanía y el diálogo, para que sea posible esa conciliación real que todas y todos deseamos".

SEIS MEDIDAS PARA PROMOVER UN CAMBIO LEGISLATIVO

El presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, ha explicado que el proyecto nace para "poner fin a una realidad cotidiana e injusta", como es la de que "miles de autónomos, de entre los más de tres millones registrados en España, sigan teniendo que elegir entre familia o negocio".

La propuesta ya ha sido registrada por la federación regional en el Parlamento andaluz con el objetivo de impulsar su debate y posterior elevación al Congreso de los Diputados como Proposición No de Ley (PNL).

Durante el acto se han aportado detalles técnicos de cada una de las seis medidas, como la baja flexible por nacimiento, el permiso de lactancia igualitario, la reducción de cuota por cuidado de hijos, la bonificación total de seguros sociales, los contratos de sustitución flexibles, y el apoyo a familias numerosas.

"Defendemos estas seis medidas porque el marco legal vigente es, sencillamente, imposible de cumplir para quien tiene un negocio a su cargo. Queremos hacer llegar un mensaje claro, la conciliación no puede seguir siendo el peaje que pagamos los autónomos por nuestra libertad profesional. Es hora de una igualdad real que llegue también a quienes generan riqueza y empleo", ha subrayado Almagro.