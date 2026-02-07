Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mantiene activo su Servicio de Inspección de Guardia ante daños en edificaciones

Reunión del Servicio de Inspección de Guardia de la Delegación de Urbanismo en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) tiene activado de manera extraordinaria su Servicio de Inspección de Guardia para atender incidencias que se estén produciendo con motivo de las intensas lluvias y fuertes vientos que están afectando a la ciudad estos días.

Este servicio tiene como objeto actuar de forma inmediata ante casos de daños en construcciones, edificaciones o viviendas, en respuesta a los requerimientos del Cuerpo de Bomberos o de la Policía Local en sus actuaciones de emergencia o, en su caso, por el Servicio Local de Protección Civil, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada municipal de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que en los últimos días se está manteniendo reuniones continuas con el personal de este servicio al objeto de coordinar la planificación del trabajo diario, un servicio que permanece activo "las 24 horas del día", pero que "en estos momentos tan complicados, hemos intensificado la vigilancia en inmuebles que presentan indicios de riesgo o que sean susceptibles de sufrir daños".

Además, ha apuntado que "a pesar de esta labor continua y planificada, a veces es complicado predecir dónde va a producirse la incidencia, incluso en edificios con expedientes abiertos por su mal estado", no obstante, ha continuado, "estamos alerta ante posibles eventualidades que se puedan producir y siempre en coordinación con cuerpos y fuerzas de seguridad".

Belén de la Cuadra ha señalado que "la reducción de los niveles de alerta no significa que el peligro haya pasado" ya que "a veces los problemas en los edificios tardan en dar la cara debido a que el agua acumulada va aumentando el peso de elementos constructivos o estructurales más vulnerables, que en muchos casos suelen ser los voladizos, con el consiguiente riesgo de que se produzcan desprendimientos a la vía pública".

Es por ello, que desde Urbanismo "permanecemos en continua vigilancia" a través de este Servicio de Inspección de Guardia, "y especialmente en estos días en que la ciudad viene padeciendo este temporal de lluvia y viento".

Como ha reseñado, el Servicio Técnico de Guardia está conformado por siete profesionales que cuentan con la competencia técnica suficiente para ordenar la ejecución de las obras de emergencia (arquitectos y arquitectos técnicos). Todos ellos permanecen "localizables y disponibles en todo momento, incluyendo fines de semanas y festivos", para incorporarse al trabajo en las condiciones adecuadas y "a la mayor brevedad posible en caso de que sea necesario".

Entre sus funciones, figura la de intervenir en todas aquellas situaciones en las que se prevean daños estructurales en inmuebles a consecuencia de acontecimientos extraordinarios como incendios, inundaciones, explosiones de gas u otro tipo de emergencias que tengan lugar en la ciudad.

Asimismo, pueden adoptar medidas para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y consolidación estructurales de las edificaciones objeto de la actuación a fin de evitar situaciones de riesgo a edificios y personas.