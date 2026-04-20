El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) prohíbe la circulación de quads en su casco urbano durante el Gran Premio de España

Señalización que prohíbe la circulación de quads en Jerez de la Frontera durante el Gran Premio de España de MotoGP - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de la publicación de un bando municipal que establece la prohibición de circular en vehículos quads o similares en el casco urbano de la ciudad durante la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito.

De esta manera, la prohibición entrará en vigor a las 06,00 horas del próximo viernes 24 de abril, manteniéndose vigente hasta las 23,00 horas del domingo día 26, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Según se explica en el texto del bando municipal, se establecen medidas especiales de regulación del tráfico "por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación" durante las fechas en que se prevé una posible mayor afluencia de vehículos y personas en las vías urbanas de Jerez.

En cuanto a las sanciones y medidas cautelares, las infracciones se sancionarán, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Igualmente, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y disciplina del tráfico podrán proceder, "siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones", a la retirada del vehículo de la vía y a su depósito en el lugar que se designe hasta que cese la prohibición o se autorice su marcha.

En el supuesto de que levanten las restricciones, ha informado el Ayuntamiento, será la Jefatura de la Policía Local la que, en función de las circunstancias del tráfico en el periodo restringido por el bando, pueda permitir el paso de estos vehículos si fuera aconsejable.