Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) recepciona la obra de renovación del nuevo césped del campo de fútbol de San Telmo

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, y el delegado municipal de Deportes, Tomás Sampalo, en una visita al campo de fútbol de San Telmo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, y el delegado municipal de Deportes, Tomás Sampalo, han realizado una visita técnica a las instalaciones deportivas municipales del campo de fútbol de San Telmo, cuyas obras de renovación ha recepcionado este martes el consistorio jerezano tras la inspección que se ha realizado junto con miembros de la Federación de Fútbol, de los clubes usuarios de estas instalaciones, así como de la asociación de comerciantes Adecosur, la Asociación de Vecinos de Vallesequillo y la Coordinadora Zona Sur Existe.

Estas mejoras sobre las instalaciones fueron adjudicadas a la empresa Mondo Ibérica SA por importe de 266.911,37 euros y un plazo de ejecución de dos meses, y han consistido en la sustitución de la base elástica y el pavimento del césped artificial, la renovación del mobiliario deportivo y rejillas de drenaje, la adecuación de los accesos existentes y la dotación de señalética accesible e inclusiva, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Los representantes municipales han explicado la importancia de poner a disposición de la ciudadanía "cuanto antes" estas instalaciones que se han renovado, recordando que unos 300 deportistas aproximadamente forman parte de sus tres clubes usuarios del mismo, y que son Xerez Féminas FC, Juventud Jerez Industrial y Afición Xerez CD.

Del mismo modo, han agradecido la espera de todos estos deportistas, avanzando que desde este mismo martes es posible entrenar en este espacio renovado y que desde el próximo fin de semana se podrán disputar partidos.

Para ello, se ha colocado césped artificial de última generación que pueda ser certificado según criterios de calidad FIFA Quality y FIFA Quality Pro. También se ha sustituido el mobiliario deportivo del campo, compuesto por un juego de porterías de futbol 11 y cuatro porterías abatibles de futbol 7, así como los banderines de los córners, todo ello de acuerdo con la normativa.

En las obras se ha ejecutado la adecuación de los accesos peatonales al campo conforme a las normas de accesibilidad, se han colocado barandillas metálicas de doble pasamanos, se ha realizado una nueva pavimentación y se ha ubicado una señalética accesible e inclusiva en la zona del complejo correspondiente a los campos de futbol.

Asimismo, se ha procedido a la rotulación de los espacios comunes y complementarios, al arreglo y pintado de los vestuarios y la instalación de un aparca bicis compuesto por soporte metálico circular.

Por otro lado, desde este mismo martes, el Ayuntamiento está procediendo a realizar labores complementarias que no se han podido ejecutar durante el transcurso de la obra principal, como desbrozar los aledaños al campo de fútbol, el arreglo y pintado de los vestuarios en las pistas deportivas, el pintado de los bancos de hormigón y la sustitución de los bancos de madera y de banquillos.