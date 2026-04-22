El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) solicita 1,4 millones en ayudas de la Junta para hacer frente a daños por las borrascas

Archivo - Imágenes del operativo de alerta activado en Jerez de la Frontera (Cádiz), ante la previsión de que la borrasca 'Marta' pudiera ocasionar inundaciones debido al colapso de los colectores de agua en febrero de 2026. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la solicitud de 1,4 millones de euros en las ayudas de la Junta de Andalucía para atender las incidencias producidas por el impacto del tren de borrascas acaecido entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026 en toda la comunidad autónoma.

En concreto, se han solicitado 1.464.826 euros para la ejecución de un total de 42 actuaciones en todo el término municipal de Jerez, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El acuerdo adoptado incluye también el visto bueno a las memorias justificativas elaboradas desde el Área de Presidencia en relación al programa de actuaciones ya ejecutadas o que se pretenden llevar a cabo con la subvención, así como a la solicitud de la ampliación del plazo de ejecución de las obras, dado el gran número de actuaciones y proyectos previstos en estas memorias.

Entre las intervenciones incluidas en las memorias aportadas figuran una serie de reformas de viales públicos, acerados y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad; reparaciones de daños producidos en el cementerio municipal; obras de impermeabilización de cubiertas en edificios públicos como pueden ser bibliotecas municipales, centros educativos, el Mercado Central de Abastos, centros sociales o la Estación de Autobuses; mejora de los sistemas de iluminación y de riego en instalaciones deportivas; y reparaciones de daños en centros de barrio de la zona rural, entre otras.

Asimismo, en la solicitud de ayudas se han incluido actuaciones de emergencia que se llevaron a cabo durante la activación del Plan Territorial de Emergencia Local de Jerez, principalmente en la zona rural o en algunos colegios.

Como se ha apuntado, en el Decreto 277/2023, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha de 18 de febrero de 2026, se declaraba la situación excepcional y se reconocía la gravedad de los daños producidos en infraestructuras públicas y servicios municipales.

Posteriormente, mediante acuerdo de 30 de marzo de 2026, se determinaban las cuantías máximas de ayudas por municipio, en base al informe de gestión de la emergencia elaborado por la Dirección General de Emergencias, Protección Civil y Lucha contra Incendios Forestales.

Conforme al anexo del citado acuerdo, a Jerez le corresponde una cuantía máxima de ayuda de 1.466.272 euros, destinada principalmente a financiar actuaciones de reparación, restitución y puesta en servicio de infraestructuras y servicios públicos afectados por las incidencias reseñadas.