Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) solicita ayudas por valor de 54 millones para paliar los efectos del tren de borrascas

Archivo - Inundaciones en una zona rural de Jerez debido a la crecida del río Guadalete durante las intensas borrascas del pasado invierno. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del Área de Presidencia, ha comenzado a solicitar las ayudas previstas por el Gobierno Central y por la Junta de Andalucía para paliar los efectos del tren de borrascas que sufrió la ciudad en los meses de enero y febrero, y que asciende a unos 54 millones de euros.

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado en una nota que se han solicitado ayudas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para un total de 237 actuaciones y un importe de casi 30 millones, con las que ejecutar obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación en infraestructuras, equipamiento o instalaciones y servicios de titularidad municipal.

Igualmente, se han pedido a la Junta de Andalucía ayudas para un total de 182 actuaciones por un importe de 23,9 millones euros para restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza, reposición a su uso propio o cualquiera otras de carácter similar de las infraestructuras e instalaciones dañadas de titularidad municipal.

También se ha presentado ante la Delegación de la Junta una comunicación de daños en 35 caminos rurales de titularidad pública, de los que se excluyen vías pecuarias y dominio público hidráulico, y se ha solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las obras de reparación y acondicionamiento de 13 caminos agrarios de uso público incluidos los de vías pecuarias, una tramitación de solicitud de ayuda que se está realizando con la Diputación de Cádiz.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ya explicó con anterioridad que el Ayuntamiento había solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, con el objetivo de que las ayudas llegasen "cuanto antes" a la ciudad y paliar así los efectos del tren de borrascas.

Desde la Tenencia de Alcaldía que dirige Agustín Muñoz, se han coordinado unos equipos integrados por personal técnico de distintas delegaciones municipales para realizar un balance y una valoración de los daños causados, con el objetivo de solicitar estas ayudas en tiempo y forma.

Igualmente, se sigue trabajando para presentar las pertinentes solicitudes ante el Ministerio de Interior para actuaciones de emergencia y cuyo plazo máximo de presentación es hasta el próximo 19 de mayo, ayudas que se tramitarán a través de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Como ha recordado el Ayuntamiento, las ayudas del Gobierno de España se enmarcan en el Real Decreto-ley de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Las ayudas de la Junta de Andalucía están recogidas en el acuerdo de 28 de febrero del Consejo de Gobierno de declaración de situación excepcional prevista en el Decreto 277/2023 de 5 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos y otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, por las incidencias producidas por el impacto del enjambre de borrascas en todo el territorio de la comunidad autónoma entre el 23 de enero y el 16 de febrero.

Al respecto, el Ayuntamiento montó un dispositivo conformado por personal municipal para que acompañara, informara y asesorara a la población de la zona rural en la tramitación de las ayudas estatales para daños ocasionados por el tren de borrascas en viviendas y negocios, declarados por el Consejo de Ministros como zonas afectadas por una emergencia de protección civil.

En una primera fase, el dispositivo coordinado por el Área de Presidencia, en colaboración con el Servicio de Inclusión Social, Medio Rural, Participación Ciudadana, Comercio y la OAC, ha informado y asesorado de las distintas ayudas para daños en viviendas, en enseres y por desalojo, proporcionándoles los modelos de solicitud e informándoles de la documentación que debían adjuntar en cada caso.

Para ello, se desplegaron tres equipos desde el 19 al 24 de febrero en las zonas rurales de La Ina, Rajamancera, La Corta, Los Albarizones, El Portal, Portalillo, Las Quinientas, Lomopardo, Cejos del Inglés, Las Pachecas, Zarandillas, Repastaderos y Los Lagos, atendiendo a un total de 233 consultas, 18 relativas a ayudas de viviendas, 34 a ayudas de enseres, 164 relativas a ayudas de viviendas y enseres y 17 a ayudas de negocios.

En una segunda fase, los equipos procedieron a citar personalmente a todas las personas atendidas en la primera fase para proceder a la recogida de la solicitud y la documentación necesaria. También se les ayudó a cumplimentar la documentación a presentar, facilitándoles la información y asesoramiento necesario así como la tramitación de la expedición de los certificados de empadronamientos necesarios, evitando los desplazamientos a las Oficinas de Atención Ciudadana.

En total, se han recogido 207 solicitudes, de las que 21 son de viviendas; 39 de enseres y 147 de ambas.

En cuanto a las ayudas por desalojos han sido 1.162 las solicitudes recogidas. Todas las solicitudes serán remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz desde la OAC central. Una vez que la Subdelegación compruebe los expedientes, solicitará al Ayuntamiento los informes técnicos respectivos de valoración de daños de las viviendas y enseres.

Los informes de valoración de los daños en negocios y comunidad de propietarios los tienen que realizar las compañías aseguradoras y el consorcio.